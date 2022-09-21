На основе сотрудничества Ташкентского государственного экономического университета и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Россия) осуществляется прием документов на совместную программу магистратуры «1+1» по специальности «Экономическая безопасность».
Прием документов будет осуществляться онлайн с 15 августа по 25 сентября на сайте МИФИ.
О программе
Выпускникам выдаются два равнозначных диплома: один — международного (НИЯУ МИФИ), другой — узбекского (ТГЭУ) образцов. Вступительные экзамены будут организованы на основании постановления Кабинета министров Узбекистана от 7 июня 2021 года. Учебный процесс ведется на русском языке.
Помимо этого, студентам предоставляется общежитие на время обучения в НИЯУ МИФИ в Москве.
Документы, которые необходимо предоставить для поступления:
- гражданский паспорт или (ID-карта);
- диплом бакалавра с приложениями, официально переведенными на русский язык и заверенными в нотариальных конторах.
Диплом, выдаваемый выпускникам, принимается непосредственно в Узбекистане. Нострификация не требуется.
Телефоны: (+998) 71−245−42−43, (+998) 71−239−01−29.
Telegram-канал ТГЭУ: t.me/mephi_tsue22 .
Сайт: mifi.uz
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