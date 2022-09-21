На основе сотрудничества Ташкентского государственного экономического университета и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Россия) осуществляется прием документов на совместную программу магистратуры «1+1» по специальности «Экономическая безопасность».

Прием документов будет осуществляться онлайн с 15 августа по 25 сентября на сайте МИФИ.

О программе

Выпускникам выдаются два равнозначных диплома: один — международного (НИЯУ МИФИ), другой — узбекского (ТГЭУ) образцов. Вступительные экзамены будут организованы на основании постановления Кабинета министров Узбекистана от 7 июня 2021 года. Учебный процесс ведется на русском языке.

Помимо этого, студентам предоставляется общежитие на время обучения в НИЯУ МИФИ в Москве.

Документы, которые необходимо предоставить для поступления:

гражданский паспорт или (ID-карта);

диплом бакалавра с приложениями, официально переведенными на русский язык и заверенными в нотариальных конторах.

Диплом, выдаваемый выпускникам, принимается непосредственно в Узбекистане. Нострификация не требуется.

Телефоны: (+998) 71−245−42−43, (+998) 71−239−01−29.

Telegram-канал ТГЭУ: t.me/mephi_tsue22 .

Сайт: mifi.uz

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