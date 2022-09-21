22 сентября в честь Всемирного дня без автомобиля в Ташкенте пройдёт акция «День велосипеда», сообщила пресс-служба хокимията города.

В период с 7:00 до 9:00 для движения автотранспорта будет закрыт отрезок улицы Махтумкули от пересечения с проспектом Мирзо Улугбека (перекрёсток «Ташсельмаш») до парка «Янги Узбекистон» протяжённостью 11,5 км.

Желающие принять участие в акции могут прибыть до 6:30 в сквер «Навруз» на упомянутом перекрёстке, где установлен флаг Узбекистана.

Ранее мы писали, что с 19 по 25 сентября в Узбекистане проходит очередная Европейская неделя мобильности.