Учебный центр «Школа предпринимателей» организован в целях регулярного повышения квалификации инициативных предпринимателей в сфере производства строительных материалов, расширения номенклатуры материалов будущего, основанной на передовой архитектуре и принципах дизайнерства, а также широкого внедрения в производство международных стандартов.

Также деятельность центра направлена на повышение правовой грамотности и знаний будущих предпринимателей в сфере финансов, налогов, маркетинга, выявление инициативных предпринимателей, производящих строительные материалы, используя передовые и современные технологии, разработки, знания и научные достижения.

В настоящее время в учебном центре повышают свою квалификацию и навыки предприниматели, желающие начать собственный бизнес в сфере производства строительных материалов, работники предприятий и организаций по производству строительных материалов, а также представители широкой общественности.

Как организованы учебные процессы в центре

В «Школе предпринимателей» установлено взаимодействие между более 10 высшими образовательными учреждениями, научно-исследовательскими институтами.

Занятия проводятся на основе современных учебных программ и новых методов образования с разделением на четыре модуля:

стеновые строительные материалы;

фасадно-отделочные строительные материалы;

покрытия и напольные покрытия;

теплоизоляционные строительные материалы;

производство цемента.

Курсы, рассчитанные на 72 часа, проводятся высококвалифицированными кандидатами наук, докторами наук, профессорами.

Выпускникам также оказывается консультативная помощь в налаживании производства строительных материалов. Для этого учебный центр обеспечен необходимыми средствами обучения и учебными принадлежностями, достаточным фондом литературы.

Обучение и поддержка проектов — бесплатное.

Для желающих из других регионов Узбекистана есть возможность получения знаний в режиме онлайн.

«Школа предпринимателей» организована в сотрудничестве «Узпромстройбанка» и ассоциации «Узпромстройматериалы» при научно-исследовательском и инжиниринговом центре ООО «УзкурилишматериалЛИТИ».

Заявление на обучение можно отправить онлайн по ссылке или по связаться по телефону: (+998) 71−254−92−01 с 09:00 до 17:00.

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Тафаккур, 68А, здание ассоциации «Узпромстройматериалы».

На правах рекламы.