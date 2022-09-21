Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов 20 ноября, сообщила Akorda.kz.

«Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан», — сказал он в обращении к народу.

Глава государства заявил, что гарантирует проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством. «Она пройдёт справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей».

Токаев считает, что по итогам конституционной реформы сформирован «оптимальный баланс между ветвями власти». По его словам, государство будет строго придерживаться принципа «сильный президент — влиятельный парламент — подотчётное правительство».

Следующие составы депутатов Мажилиса и маслихатов будут избираться уже по новой смешанной системе — партийным спискам и одномандатным округам.

Кроме того, создается Конституционный суд, который начнёт свою работу с января 2023 года.

Акимы регионов теперь выбираются на альтернативной основе. В Конституцию введена норма о том, что земля и её недра принадлежат народу. Для реализации этого положения анонсирована программа «Нацфонд — детям».

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что конституционная реформа является «органичной частью масштабной программы политической модернизации», реализуемой с момента его избрания главой государства.

В рамках этой программы был внедрён уведомительный принцип проведения мирных собраний. Упрощена процедура регистрации политических партий, снижен регистрационный барьер. Введена 30-процентная квота для женщин и молодёжи в предвыборных партийных списках и при распределении депутатских мандатов.

Кроме того, уменьшен порог для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%. В избирательных бюллетенях появилась графа «против всех».

Также внедрён механизм прямой выборности сельских акимов и другое.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев в послании народу предложил ограничить президентский мандат одним сроком в 7 лет без права переизбрания и провести досрочные выборы президента осенью. Досрочные выборы в парламент и маслихаты состоятся в первой половине 2023 года.