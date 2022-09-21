C 1 октября жилой комплекс Park City Labzak повышает цены на квартиры. Стоит стать счастливым владельцем квартиры и получить инвестиционный доход до 30% к моменту завершения строительства.
Также в сентябре действуют выгодные условия на покупку квартиры в беспроцентную рассрочку сроком на 22 месяца.
Park City Labzak — это олицетворение комфорта премиального уровня, который предлагает своим жителям комфортные условия. Благодаря своей локации и развитой инфраструктуре проект является настоящим городом внутри парка и предлагает своим жителям в шаговой доступности торговые центры, образовательные учреждения и зоны отдыха.
Предложение действует до 30 сентября.
Получить предварительную консультацию и назначить визит можно по телефону: (+998) 78−777−47−77.
Адрес офиса продаж: Шайхантахурский р-н, ул. Лабзак, 1Б.
График работы: с 9:00 до 19:00 без выходных.
Сайт: parkcitylabzak.uz
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