C 1 октября жилой комплекс Park City Labzak повышает цены на квартиры. Стоит стать счастливым владельцем квартиры и получить инвестиционный доход до 30% к моменту завершения строительства.





Также в сентябре действуют выгодные условия на покупку квартиры в беспроцентную рассрочку сроком на 22 месяца.





Park City Labzak — это олицетворение комфорта премиального уровня, который предлагает своим жителям комфортные условия. Благодаря своей локации и развитой инфраструктуре проект является настоящим городом внутри парка и предлагает своим жителям в шаговой доступности торговые центры, образовательные учреждения и зоны отдыха.





Предложение действует до 30 сентября.

Получить предварительную консультацию и назначить визит можно по телефону: (+998) 78−777−47−77.

Адрес офиса продаж: Шайхантахурский р-н, ул. Лабзак, 1Б.

График работы: с 9:00 до 19:00 без выходных.

Сайт: parkcitylabzak.uz

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