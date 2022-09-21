Полиция и налоговые органы Германии проводят обыски в домах, которые предположительно связаны с российским предпринимателем узбекистанского происхождения Алишером Усмановым, сообщает Deutsche Welle. По данным радиостанции, правоохранители обыскали 24 объекта в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге.

В крупной операции 21 сентября, проведённой в связи с подозрениями в нарушении санкционного режима, участвовали около 250 сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) и прокуратуры Мюнхена. Помимо Алишера Усманова, подозреваемыми являются ещё четыре человека, которые предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им и получали оплату.

Глава BKA Хольгер Мюнх заявил Deutsche Welle, что недвижимость использовалась для извлечения прибыли, что запрещено в рамках европейских санкций. Кроме того, задержана яхта, которую связывают с Алишером Усмановым, чтобы, как сообщается, установить, кому она на самом деле принадлежит.

Отмечается, что за имуществом в Верхней Баварии следила охранная компания даже после того, как бизнесмен 28 февраля был включён в санкционный список ЕС. Оплата этих услуг считается нарушением запрета на распоряжение замороженными средствами, заявили на пресс-конференции в Мюнхене.

Der Spiegel пишет, что обыски прошли, в числе других, на вилле на озере Тегернзе. Баварская телерадиокомпания BR сообщает, что Алишер Усманов должен был платить налоги в Германии, поскольку с 2016 года регулярно жил в доме в Роттахе-Эгерне. Однако он не предоставлял немецким властям налоговые декларации, поэтому сейчас ведётся расследование по данному вопросу.

В мае сообщалось, что Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав своё включение в санкционный список Евросоюза.