Запущен проект по разработке генерального плана и инновационных финансовых решений в поддержку инициативы «Яшил макон», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ПРООН.

Основной целью проекта является поддержка правительства Узбекистана в обеспечении последовательности и самодостаточности инициативы «Яшил макон» и устойчивости к климатическим изменениям посредством долгосрочного инновационного финансирования, координации и наращивания потенциала.





Проект был инициирован в июне ПРООН, Государственным комитетом экологии и охраны окружающей среды, Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК) и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Всего на реализацию проекта партнерами выделено 900 тысяч долларов, за счет которых планируется до декабря 2023 года финансировать инициативу по облесению территорий Приаралья и Сурхандарьинской области, внедрить инновационную систему мониторинга и контроля, а также разработать генеральный план, направленный на озеленение ландшафтов и городов Узбекистана, а также реализовать меры, направленные на повышение устойчивости к песчаным и пыльным бурям в Сурхандарьинской области.

В рамках проекта будет осуществляться тесное сотрудничество с Министерством финансов, Государственным комитетом по лесному хозяйству, Узгидрометом, министерствами водного хозяйства и по поддержке махалли и семьи, а также организациями гражданского общества.

Сегодня, 20 сентября, ПРООН, Госкомкэологии, ЕЭК и УВКБ ООН провели первое заседание в рамках нового совместного проекта, обсудили план мероприятий, а также предварительные выводы, подготовленные экспертами ПРООН на основе технико-экономического обоснования инновационных финансовых решений и генерального плана по озеленению.





Постоянный представитель Программы развития ООН в Узбекистане Матильда Димовска, выступившая на церемонии открытия, отметила, что «Яшил макон» — это не просто посадка миллионов деревьев, а посадка миллионов деревьев в нужном месте и правильный уход за ними. Она также подчеркнула, что только тщательное планирование, продуманные и согласованные действия и устойчивые подходы к уходу за деревьями могут дать положительный результат.

В ПРООН отметили, что финансовые инструменты, предлагаемые организацией, откроют стране путь к добровольным углеродным рынкам, а также обеспечат возврат запасов углерода за счет лесопосадок и снизят финансовое бремя, связанное с облесением.

Совместный проект направлен на создание экологически чистых и устойчивых рабочих мест, особенно увеличение достойных рабочих мест для сельских женщин в Узбекистане. ПРООН привержена оказывать поддержку правительству Узбекистана вплоть до заключительного этапа инициативы «Яшил макон», направленной на обеспечение здоровья населения и экономического процветания регионов, говорится в сообщении.