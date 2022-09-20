В странах с развитой рыночной экономикой страховые услуги считаются одним из стратегических секторов финансово-кредитных институтов. Именно с помощью страхования государство и граждане могут защитить производственные и социальную сферы от рисков, с которыми на практике часто сталкиваются.

АО «Узагросугурта» (Uzinsurance), один из ведущих участников страхового рынка страны, проводит системные реформы в этом направлении с целью повышения эффективности деятельности, внедрения новых инноваций, страхования сельскохозяйственной отрасли, подготовки к равной конкуренции не только на местном, но и на международном страховом рынке, а также расширения возможностей активного привлечения иностранных инвестиций.

Отметив результат этих усилий Fitch Ratings 5 сентября 2022 года подтвердил рейтинг финансовой устойчивости АО «Узагросугурта» на уровне «BB-» с прогнозом «стабильный».

Согласно отчету Fitch Ratings, финансовые показатели АО «Узагросугурта» улучшаются из года в год, во многом благодаря диверсификации страхового портфеля компании в 2021 году, а также развитию имущественных видов страхования.

Fitch Ratings отметило что правительство продолжит владеть основной долей компании и, следовательно, сохранит контроль над страховщиком из-за его системной роли в сельскохозяйственном страховании.

Как известно, многие инвесторы со всего мира строят бизнес, опираясь на кредитный рейтинг Fitch. Таким образом, «Узагросугурта» имеет возможность осуществлять широкую деятельность на мировых рынках страхования и перестрахования. Для компании также будет расширена возможность поддержки местных экспортеров и инвесторов, желающих инвестировать в Узбекистан, посредством страховой защиты.

Данный рейтинговый показатель является гарантией своевременного выполнения взятых на себя обязательств, определяет уровень надежности для инвесторов с высоким потенциалом. В свою очередь это важный индикатор дальнейшего укрепления доверия иностранных инвесторов и местных жителей к страховым услугам предоставляемых «Узагросугурта».

Также рейтинговое агентство Ahbor-Reyting подтвердило рейтинг платежеспособности «Узагросугурта» на уровне «UzA++» с прогнозом «стабильный» по национальной шкале. Это свидетельствует о высоком и стабильном уровне платежеспособности компании.

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