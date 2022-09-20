Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 19 сентября провел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Владимир Норов, находящийся в США для участия в на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Узбекистан рассматривает ООН как «универсальную и надёжную международную структуру по поддержанию стабильности и устойчивого развития, защите прав человека во всем мире».

Антониу Гутерриш подчеркнул приверженность ООН «оказанию всемерной поддержки Узбекистану на пути реализации политики открытости и реформ», отмечается в сообщении.

Он приветствовал расширяющееся сотрудничество между Узбекистаном и ООН: «Узбекистан — наш надёжный партнер во всех сферах, начиная с вопросов мира, безопасности, прав человека, и заканчивая климатом и устойчивым развитием. Страна занимает передовое место в продвижении многосторонней повестки ООН».

Генсек ООН выразил поддержку усилиям Узбекистана по смягчению последствий высыхания Аральского моря, повышению уровня и качества жизни населения Приаралья, строительству в регионе современного жилья, объектов социальной и промышленной инфраструктуры.

Антониу Гутерриш также сообщил о готовности ООН всестороннее поддерживать продвигаемые Узбекистаном проекты по укреплению межрегиональной взаимосвязанности, в том числе строительству железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».