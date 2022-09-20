Утром 20 сентября в Яккасарайском районе Ташкента на путепроводе, открытом весной, опрокинулся грузовик HOWO, который вёз строительные отходы.

Машина остановилась прямо у края путепровода, разрушив ограждение. Груз высыпался на землю.





ГУВД столицы сообщило, что водитель 1975 года рождения не справился с управлением. Он получил травму левой руки и госпитализирован.

По факту происшествия ведётся доследственная проверка.