Утром 20 сентября в Яккасарайском районе Ташкента на путепроводе, открытом весной, опрокинулся грузовик HOWO, который вёз строительные отходы.
Машина остановилась прямо у края путепровода, разрушив ограждение. Груз высыпался на землю.
ГУВД столицы сообщило, что водитель 1975 года рождения не справился с управлением. Он получил травму левой руки и госпитализирован.
По факту происшествия ведётся доследственная проверка.
Erkin igamberdiev
Они ездиют как сумасшедшие… Правила пдд не для них… Левая полоса в порядке вещей… Скорость 90км в час по городу в порядке вещей…И воздушные сигналы от которых человек со слабым сердцем уумереть может… Где наши гаишники?????… Они дороги перекрывают для хозяевов жизни… Это просто счастье что грузовик не рухнул вниз и никого не предавил… Делайте выводы господа начальники…
Babour Rakhimov
Естественный результат превышения скорости (даже бетономешалки гоняют и рассыпают по дороге бетон) и перегруза (никто не контролирует осевую нагрузку и разрушение из-за них дорог)