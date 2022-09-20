Bizning Uylar Development предлагает к приобретению участки в пяти минутах от центра столицы. Компания рассказала, что получит владелец, если выберет Sizning Shahardagi Hovlingiz.

Удобная для жизни локация

Всего несколько минут отделяют проект от центра столицы и малой кольцевой дороги. Вокруг коттеджного комплекса сосредоточится новая инфраструктура района: масштабный торговый молл Alfraganus, школы, детские сады и другие объекты социального назначения.

Готовые дома

Покупатель сэкономит время на строительстве: на участках от 2 до 2,5 соток уже построены современные коттеджи от 135 до 195 кв. м с возведенными перегородками и панорамными окнами. В наличии — несколько коттеджей, ключи от которых можно получить уже через несколько месяцев.





Закрытая территория

Коттеджный комплекс будет охраняться 24/7, а доступ на территорию возможен только посредством контрольно-пропускных пунктов. Также за комплексом закреплена профессиональная управляющая компания.

Выгодные условия

Сейчас вы можете купить великолепный пяти- или шестикомнатный дом вблизи центра города со скидкой до 22% или на выгодных условиях рассрочки.

Подробная информация по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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