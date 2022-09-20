Завершился суд по уголовному делу в отношении лиц, ответственных за проектирование и строительство Сардобинского водохранилища, сообщил во вторник официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Ташкентский городской суд по уголовным делам 12 сентября на закрытом судебном процессе вынес приговор в отношении 29 подсудимых, обвиняемых по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты), 209 (должностной подлог), 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) и 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ) Уголовного кодекса.

Трое подсудимых получили наказания, связанные с лишением свободы. По данным Kun.uz, заместитель генерального директора УП «Узтемирйулкурилишмонтаж» — бывший глава дирекции строительства гидротехнических сооружений М. Холматов осужден на 10 лет и 3 месяца, экс-начальник отдела производства дирекции Ф. Д. — на 5 лет со штрафом в 122,6 млн сумов, а бывший начальник отдела планирования перспективных проектов ООО UzGIP С. Руднев — на 5 лет со штрафом в 133,8 млн сумов. Они также лишены права занимать материально-ответственные должности сроком на три года.

Среди обвиняемых также указан 86-летний сотрудник UzGIP, который был оштрафован на 400 БРВ (68 млн сумов).

Ещё один подсудимый оштрафован на 600 БРВ с лишением права заниматься предпринимательством в течение трёх лет.

Двое фигурантов дела получили 4 года ограничения свободы и штрафы по 550 БРВ с лишением права занимать материально-ответственные должности на три года.

Всего 23 человека получили штрафы от 400 до 550 БРВ с лишением права занимать материально-ответственные должности.

Решением суда также определено солидарное взыскание (взыскание всей суммы задолженности со всех должников либо с любого должника) с ответчиков 115,8 млрд сумов в доход государства.

В мае 2021 года был вынесен приговор 17 подсудимым по делу о прорыве плотины. В их числе были бывший замдиректора «Узтемирйулкурилишмонтаж», начальник отдела UzGIP, глава ГУП «Сирдарё сув курилиш инвест», руководители и сотрудники строительных компаний и другие. Некоторые из них были повторно привлечены в качестве обвиняемых к новому уголовному делу из-за выявления новых фактов.

Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области произошёл 1 мая 2020 года. Водохранилище было построено в 2010—2017 годах за 1,3 трлн сумов бюджетных средств (404,4 млн долларов по курсу ЦБ на 1 января 2017 года). Эксплуатацией водохранилища занималась дирекция использования и развития объектов Сардобинского водохранилища при компании «Узбекистон темир йуллари».

В презентации проекта президенту в мае 2017 года участвовали бывший председатель «Узбекистон темир йуллари» Ачилбай Раматов (ныне первый вице-премьер), заместитель министра сельского и водного хозяйства Шавкат Хамроев (ныне министр водного хозяйства) и председатель «Узсувэнерго» Абдугани Сангинов (ныне председатель «Узбекгидроэнерго»).

В конце июля 2020 года Генеральная прокуратура назвала причины техногенной катастрофы — ошибки в проектной документации, при строительстве и эксплуатации. Тогда сообщалось о привлечении к уголовному делу девяти должностных лиц организаций, принимавших участие в строительстве водохранилища.