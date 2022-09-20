Телефонный разговор между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Кыргызстана Садыром Жапаровым состоялся 20 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры обменялись мнениями в связи с недавними трагическими событиями на кыргызско-таджикской границе. Президент Узбекистана выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также искренне приветствовал достижение двусторонних договорённостей по деэскалации ситуации.

Стороны обсудили итоги мероприятий, проведенных в рамках программы саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Особо отмечена важность практической реализации договоренностей по приоритетным проектам кооперации, в том числе продвижения проекта строительства железной дороги «КНР — Кыргызстан — Узбекистан».

Был также рассмотрен ход подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне, в том числе в рамках региональных структур.

Напомним, ранее во вторник президент провел телефонный разговор с главой Таджикистана, которому также выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами приграничного конфликта.