Открытие четвертой ежегодной Европейской недели мобильности в Узбекистане состоялось 19 сентября, в этом году неделя проходит под лозунгом «Объединяйся в движении! Стань сердцем города!»

Тысячи людей, как ожидается, примут участие в акциях мобильности, организуемых хокимиятом Ташкента в партнерстве с министерствами транспорта и туризма, Агентством по делам молодежи, «Тошшахартрансхизмат», велосообществом Узбекистана и сообществом Tashkent runners при финансовой поддержке Делегации Европейского союза в Узбекистане.

Кампания направлена на поддержание новых концепций мобильности и здорового образа жизни и призывает людей отдать предпочтение устойчивым средствам передвижения, таким как велосипед и электротранспорт, тем самым снижая выбросы парниковых газов и способствуя решению экологических проблем.

Мероприятие открыл вступительным словом о важности популяризации устойчивой мобильности и выбора экологичных средств передвижения заместитель хокима Ташкента Фуркат Махмудходжаев. В своей речи он призвал жителей столицы отдать предпочтение пешим прогулкам.





«Я считаю, что данная инициатива является импульсом для развития вело- и пешинфроструктуры в городе. За восемь месяцев 2022 года в Ташкенте построено более 120 км велодорожек и проведено более 160 км тротуаров. Это показывает, что с каждым днем число пользователей экологически чистого транспорта в городе увеличивается» — сказал начальник Управления транспорта Ташкента и председатель правления «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев.

Еще одним нововведением стало появление в нескольких точках столицы прокатов велосипедов и электросамокатов, отмечено на мероприятии. По словам, Анвара Джураева в ближайшие месяцы этого года планируется внедрить этот альтернативный вид транспорта для передвижения по городу и популяризировать его среди пользователей общественного транспорта, в частности автобусов и метро.

Начальник Управления транспорта Ташкента сообщил, что правительство утвердило программу, в соответствии с которой со следующего года город будет обновляться только экологически чистыми видами транспорта, в частности электробусами, в целях сокращения выбросов в атмосферу.

В следующем году планируется приобретение более 200 электробусов. Анвар Джураев отметил, что в феврале было закуплено 20 видов данного транспорта, которые показали себя как удобный и безопасный способ передвижения.





«Цели Европейской недели мобильности — устойчивое развитие городов, их озеленение, а также здоровая окружающая среда. В связи с этим принято постановление президента „О мерах по поднятию на новый этап привлечения молодежи к массовому спорту в махаллях“. Мы стремимся воплотить это видение в реальность и поощряем молодежь к здоровому образу жизни», — поделился начальник управления развития международных связей Агентства по делам молодежи Ислом Охунов.

Впервые серия забегов на короткие дистанции с участием молодых людей из разных махаллей будет проведена не только в столице, но и других областях страны. По словам Ислома Охунова, такой шаг символизирует общие стремления к улучшению окружающей среды и воспитанию здорового поколения.

«Наш выбор в пользу устойчивого передвижения, такого как езда на велосипеде и самокате, влияет на благополучие нашего общества, здоровье и „сердцебиение“ наших городов и планеты. Каждый год мы наблюдаем растущее осознание того, как наш индивидуальный и коллективный выбор в пользу устойчивой мобильности может сделать наши города более счастливыми и здоровыми», — отметила посол Европейского союза в Узбекистане Шарлотта Адриан.

Программа Европейской недели мобильности

Серия забегов на короткие дистанции в качестве акций мобильности под названием «Махалли в поддержку Европейской недели мобильности», проводимые Агентством по делам молодежи. В этих забегах примет участие молодежь из разных махаллей Узбекистана. Акции мобильности пройдут: 20 сентября в Нурафшане (Ташкентская область), 21 сентября в Фергане, 22 сентября в Намангане, 23 сентября в Андижане и 24 сентября в Бухаре.

Для продвижения упрощенной, энергоэффективной и безопасной езды на велосипеде энтузиасты из велосообщества организуют ряд велопрогулок, среди которых «Ночная велопрогулка по Ташкенту» 19 сентября, «День без автомобиля на велосипеде» 22 сентября в Сергелийском районе и «Велосипед как устойчивая мобильность» в Ташкентской области 24 сентября.

Для развития идеи о зеленой и чистой городской среде беговое сообщество Tashkent Runners проведет 25 сентября акцию «Плоггинг для улучшения окружающей среды городов» и привлечет общественность к уборке мусора в Ташкентской области.

День без автомобиля, который состоится 22 сентября, будет отмечен завершением работ над специальной крупноформатной росписью стены «Европейская неделя мобильности» на девятиэтажном доме, граничащем с двумя жилыми и быстро развивающимися микрорайонами Янгихаёт и Сергели в Ташкенте.

О Европейской неделе мобильности

Европейская неделя мобильности является частью инициативы ЕС в области климатической дипломатии, направленной на решение климатических и экологических проблем, и проходящей в более 50 странах мира с 2002 года.

Узбекистан первым среди стран Центральной Азии присоединился к распространению идей Европейской недели мобильности. Первая неделя прошла в 2019 году и была организована хокимиятом Ташкента и Министерством транспорта Узбекистана при поддержке Делегации ЕС в Узбекистане. Кампания 2019 года была сосредоточена на поездках в метро и пеших прогулках как на безопасных и устойчивых способах передвижения в городах.

В этом году особое внимание уделяется энергосбережению, энергоэффективности и ускорению внедрения возобновляемых источников энергии как наиболее эффективного способа преодоления текущего энергетического кризиса, стимулирования «зеленого» перехода и повышения энергетической безопасности.