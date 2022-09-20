До 30 сентября в резиденции Mirabad Avenue действует акция «Ликвидация», в рамках которой можно воспользоваться скидкой 20% или рассрочкой до восьми месяцев.
Акция «Ликвидация» распространяется только на квартиры на первой линии. В продаже было 418 апартаментов, сейчас доступны для покупки всего 20 квартир. В блоке А, где расположен самый большой двор-парк резиденции площадью 120 соток, осталась 1 квартира, в блоке B — 8 квартир, а в блоке С — 11. В блоке D свободных квартир уже не осталось.
Сейчас на первой линии резиденции доступны для покупки следующие планировки:
- трехкомнатные квартиры площадью 95,74 и 112,1 кв. м;
- четырехкомнатные апартаменты площадью 165,12, 168,71 и 214,14 кв. м.
У покупателей есть возможность выбрать на свое усмотрение либо скидку в размере 20%, либо рассрочку до восьми месяцев на вышеперечисленные варианты. Выгода при покупке данных квартир будет составлять в суммарном эквиваленте от 500 млн до 1,1 млрд сумов.
Приобретая недвижимость на первой линии, будущий резидент получает:
- предчистовую отделку;
- панорамное остекление высотой 2,5 м;
- потолки высотой 3,3 м;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
- систему центрального кондиционирования Mitsubishi;
- конвекторное отопление;
- систему умного дома;
- доступ к приватному благоустроенному двор-парку без машин;
- круглосуточную охрану и видеонаблюдение на территории резиденции;
- доступ к двухуровневому паркингу.
В связи с возрастающим спросом на недвижимость цены в Mirabad Avenue регулярно повышаются. Темпы продаж Mirabad Avenue можно проследить на примере первого дома на третьей линии, который будет сдан в скором времени. На сегодняшний день в данном блоке остались последние 12 квартир из 174.
Главное преимущество квартир на первой линии заключается в том, что дома уже готовы к заселению: кадастр получен, лобби гостиничного типа функционируют и предлагают жителям качественный консьерж-сервис. Сразу после покупки будущие резиденты могут приступать к ремонту и заселяться в ближайшее время.
Срок действия акции и количество квартир ограничены. Стоит поторопиться приобрести премиальную недвижимость на выгодных условиях до конца сентября.
Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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