14 сентября в Мингбулакском районе Наманганской области произошло ДТП, в котором погибла пятиклассница. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Авария произошла примерно в 10:40 на автодороге «Балыкчи-Мингбулак-Найман-Пунган» на территории махалли «Чордона».

Житель махалли, ехавший на автомобиле Lacetti на большой скорости, сбил девочку 2011 года рождения, которая перебегала дорогу в неположенном месте, говорится в сообщении.

Девочка с тяжёлыми травмами была доставлена в реанимацию центральной районной больницы, где скончалась.

Фото: t.me/mingbuloq_hokimligi.

19 сентября в школе №1 района было проведено обсуждение происшествия с участием родителей учащихся, сообщил хокимият.