В международном аэропорту Ташкента организовано сервисное отделение Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре, которое займётся разрешением проблемных ситуаций, связанных с наложением запрета на выезд граждан Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

«Вылет за пределы Узбекистана может быть ограничен в связи с несвоевременной оплатой коммунальных услуг, кредитов, штрафов и прочих задолженностей. Человек может забыть об этом и узнать уже при пересечении границы. Также задолженность может быть ошибочной, человеческий фактор, к сожалению, никто не отменял. Яркий пример — когда тринадцатилетний подросток не смог вылететь из страны из-за „долгов по алиментам“. Чтобы впредь не происходило таких абсурдных ситуаций, в аэропорту будет 24/7 находиться сотрудник Бюро принудительного исполнения», — прокомментировали в компании.

Отделение БПИ размещено на стойке информации в зале вылета международного аэропорта столицы. Сотрудник по запросу пассажира может сказать, имеется задолженность или нет. При погашении задолженности и предъявлении платежного документа сотрудник БПИ может обновить систему и снять с пассажира запрет на вылет.

Сам представитель БПИ не принимает оплату. На данный момент пассажиры могут оплатить только через электронные платёжные системы (Click, PayMe, Apelsin и другие). В ближайшее время — по итогам завершения аукционов — в аэропорту будут установлены киоски самообслуживания, посредством которых пассажиры смогут оплачивать нужную сумму как пластиковыми картами, так и наличными.

Пассажиру, действительно являющемуся алиментно-обязанным лицом и не имеющему на руках специального разрешения из суда от супруги или супруга, выезд за границу запрещён даже в случае отсутствия задолженности по оплате алиментов.