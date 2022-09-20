Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по развитию туризма 19 сентября пригрозил руководству Центрального банка «строгими мерами», если банки не получат ранее анонсированные ресурсы, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

На совещании в конце апреля были определены меры по увеличению объема туристических услуг в городах и районах. Глава государства указал на недостаточность мест туристического посещения в регионах и финансирования проектов предпринимателей.

По данным пресс-секретаря, выделить на эти цели банкам 1 трлн сумов и привлечь дополнительные иностранные кредитные линии на 100 млн долларов было поручено Центральному банку. На прошедшем в понедельник совещании президент подверг критике тот факт, что эти средства еще не дошли до предпринимателей.

«Если средства в размере 1 трлн сумов не будут размещены в коммерческих банках, отмечено, что к руководству ЦБ будут приняты жесткие меры», — сообщил Шерзод Асадов. В сюжете телеканала «Узбекистан 24» отмечалось, что меры будут приняты в отношении председателя Центробанка Мамаризо Нурмуратова.

До 1 ноября НБУ поручено открыть кредитную линию на туристические услуги в размере 100 млн долларов, а до конца года привлечь дополнительно 100 млн долларов на следующий год.

«Если мы не доставим эти деньги народу сейчас, то завтра ничего не получится. Эти деньги вернутся, если вы, банкиры, предоставите их честно, без бюрократии и коррупции, а также своевременно», — сказал президент.

Фото: пресс-служба президента

Согласно законодательству, Центробанк подотчетен только Сенату Олий Мажлиса и принимает решения в пределах своих полномочий и функций независимо от других органов государственной власти и управления.

Председатель Центробанка в рамках своей деятельности предоставляет отчёт президенту, но напрямую не подчиняется ему. Глава ЦБ может быть освобожден от занимаемой должности по следующим основаниям:

истечение срока полномочий;

заявление об освобождении от занимаемой должности с указанием причин;

вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;

невозможность исполнения своих служебных обязанностей по состоянию здоровья, на основании заключения государственной медицинской комиссии;

смерть или объявление его умершим решением суда;

совершение действий, несовместимых с пребыванием в занимаемой должности, в том числе грубое нарушение настоящего закона и нанесение существенного ущерба интересам Центрального банка.

Более того, Центральный банк не отвечает по обязательствам государства, а государство — по обязательствам ЦБ, если они сами не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено законом.

ЦБ является юридическим лицом и находится в исключительной собственности государства, покрывает свои расходы за счет собственных доходов.

«Центробанки должны быть независимыми»

В мае 2019 года Международный валютный фонд по итогам консультаций с Узбекистаном призвал власти обеспечить «большую независимость Центрального банка».

Бывший директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард (ныне председатель Европейского центрального банка) поясняла, что регулятор «не должен быть заложником политической повестки дня».

«Мы в МВФ, как правило, поддерживаем независимость центральных банков. Это означает способность банка определять свои задачи, свой мандат, быть подотчетным парламенту, но не быть заложником какой-либо конкретной политической повестки дня. [У банка] должны быть свои объективные критерии, которые определяют монетарную политику», — отмечала она.

Чем грозит вмешательство в деятельность ЦБ

Центральный банк является одним из важнейших институтов современного государства. Он регулирует денежные потоки, может делать сами деньги дороже или дешевле. Правительства, понимая роль центробанков, могут быть заинтересованы контролировать их — напрямую или косвенно.

«Если, скажем, центробанк опустит на полгода процентную ставку, этот шаг, с одной стороны, станет стимулом для экономики. С другой, он приведет к повышению валового внутреннего продукта и позволит свободно финансировать государственные расходы», — пишет DW.

В качестве примера можно привести ситуацию в Турции, где происходит резкий рост инфляции, что удорожает жизнь населения. В этих условиях Центробанк страны мог бы поднять процентную ставку, уменьшив в перспективе инфляцию и затормозив обвал национальной валюты. Но регулятор продолжает снижать ставку под давлением президента страны Реджепа Эрдогана, который объясняет это помощью местной промышленности и бизнесу ради превращения Турции в экспортоориентированную страну.

В результате инфляция в Турции ускорилась в августе 2022 года до 80,21% в годовом исчислении, розничные цены в Стамбуле выросли на 100%. В целом в этом году лира упала к доллару на 27%, что является худшим показателем на развивающихся рынках, отмечает Bloomberg. При этом экономика во втором квартале выросла на 7,6%, что лучше показателей большинства сопоставимых стран.

Для сравнения: в январе-августе в Узбекистане инфляция достигла 12,3% в годовом выражении, а сум девальвировал на 1,4% — с 10819,67 до 10979,29 сума за доллар. Экономика страны за полгода выросла на 5,4% — до 35,3 млрд долларов.

Основная цель ЦБ и проблемы с кредитованием

Основной целью деятельности Центрального банка Узбекистана являются обеспечение стабильности цен, банковской системы и функционирования платежных систем.

Регулятор проводит политику инфляционного таргетирования, чтобы к концу года достичь цели по инфляции в 5%.

Глава Центрального банка Мамаризо Нурмуратов сообщал, что просит правительство сократить объёмы льготных и директивных кредитов и позволить банкам работать в рыночных условиях. Это является одной из главных задач ЦБ, сказал он.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings также предупреждало, что высокие темпы роста экономики Узбекистана за счёт кредитования могут привести к рискам, например, с точки зрения ухудшения качества активов и большей зависимости банков от внешних источников финансирования.

Вице-премьер Джамшид Кучкаров отмечал увеличение стоимости заимствований на внешних рынках на фоне глобального кризиса, военного конфликта и нестабильности на внешних рынках. По его словам, Узбекистан считается страной, которая «привлекает кредиты и инвестиции» для развития экономики. Он напомнил, что в 2019 году Узбекистан выпускал евробонды по ставке доходности 4,75%, но если сейчас размещать суверенные международные облигации, то они будут с доходностью не ниже 7%.

После повышения ставки Федеральной резервной системы США традиционно растёт спрос на доллары и активы, номинированные в долларах. Кроме того, растёт процент по ссудам в США, сокращение денежного предложения, наблюдается падение цен облигаций и других долговых обязательств.

Центральный банк Узбекистана в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2022 год и 2023−2024 годы отмечал, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США напрямую укрепит доллар. Ожидается, что индекс доллара резко вырастет на фоне сообщений о том, что ключевая ставка может расти ещё быстрее.

«Прекращение в краткосрочном периоде стимулирующих мер центральными банками крупных экономик (другие банки могут также повысить ставку — ред.) приведёт к повышению мировых процентных ставок. Это, в свою очередь, может привести к увеличению стоимости заимствований на внешних рынках для экономики Узбекистана, определённому снижению экспорта и доходов бюджета за счёт снижения цены на золото», — указывал регулятор.

В связи с этим, вероятно, правительство и ЦБ не спешат прибегать к внешнему заимствованию.