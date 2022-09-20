Телефонный разговор президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Таджикистана Эмомали Рахмона состоялся 20 сентября, сообщила пресс-служба таджикистанского лидера.

В ходе беседы Главы государств обсудили итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Эмомали Рахмон высоко оценил результаты встречи глав-государств, по итогам которой был принят солидный пакет решений и документов.

Президент Таджикистана также проинформировал главу Узбекистана о развитии ситуации на таджикско-кыргызском приграничье.

Стороны также обсудили отдельные актуальные вопросы таджикско-узбекских отношений.