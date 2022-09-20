Узбекистан и Азиатский банк развития договорились до конца года подписать соглашение по реализации двух проектов на 650 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

По данным МИВТ, средства направят на развитие сектора ипотечного рынка и поддержку бюджета.

Текущий портфель АБР в Узбекистане состоит из 24 проектов в сфере инфраструктурного строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и сельского хозяйства на сумму 3,7 млрд долларов. В рамках бизнес-плана страновых операций банка на 2022−2024 годы достигнута договорённость о совместной реализации 27 проектов на сумму 2,8 млрд долларов.

В феврале АБР одобрил кредит почти на 274 млн долларов для модернизации около 106 км дороги, соединяющей Дербент и Денау в Сурхандарье, и реконструкции около 87 км автодороги «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу».

В начале года компания по рефинансированию ипотеки временно приостановила рефинансирование новых кредитов, выданных на покупку вторичного жилья. Из-за высокого спроса на ипотеку средства АБР в 150 млн долларов были освоены на год раньше. Сообщалось, что Министерство финансов и международные институты работают над привлечением дополнительных средств.

По итогам 2021 года АБР стал главным кредитором Узбекистана. Госдолг по займам этого банка на 1 января 2022 года составляет 5,2 млрд долларов (19,7% от всего долга).