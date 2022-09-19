В начале 2022 года на рынке Узбекистана появился новый игрок — маркетплейс Vibo. Подход компании отличается тем, что финтех-стартап отказался от классической модели получения дохода с комиссий за сделки и ограничил себя разовой платной годовой подпиской.

Это означает, что партнеры Vibo могут свободно торговать на площадке, пользуясь всеми услугами площадки без дополнительных платежей.

Маркетплейс даже не прячет прямые контакты поставщиков — при желании сделки могут происходить даже за пределами Vibo, и это все еще будет выгодно для компании.

«Наша главная задача — обеспечить партнеров клиентами. И не важно, где именно будет заключена сделка, у нас на площадке или просто по телефону. Мы верим, что в долгосрочной перспективе бизнес будет выбирать маркетплейс, который зарабатывает не просто на комиссии, но на комплексном успехе своих партнеров», — рассказал основатель проекта Жамшид Газиев.

Клиентоориентированность Vibo не ограничивается одной бизнес-моделью. Компания полностью берет на себя администрирование товаров партнера на маркетплейсе. В штате работают дизайнеры, копирайтеры и администраторы, которые отвечают за размещение услуг и товаров клиентов Vibo.

«С нами не важно, насколько вы глубоко погружены в тему маркетплейсов и онлайн-инструментов продаж. Достаточно просто иметь под рукой товар или услугу для реализации. Техническими нюансами клиентов мы не нагружаем», — отметил Жамшид Газиев.





Vibo сфокусирован на B2B сегменте. Кроме того, маркетплейс разработал свою систему скидок для оптовых покупок — чем больше товара берет клиент, тем выше скидка на товар. Это помогает повысить лояльность постоянных клиентов для всех партнеров Vibo и привлекает поток качественной аудитории с большой покупательной способностью.

Сегодня на площадке работает уже более 350 поставщиков, включая Ermak, Hikvision, Limax и Hayat.

Попробовать Vibo можно уже сейчас — достаточно заполнить форму заявки по ссылке.

Телефоны: (+998) 88−868−30−00, (+998) 88−866−30−00.

Сайт: biz.vibo.uz

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