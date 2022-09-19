Официальные резервные активы Узбекистана на 1 сентября составили 34,08 млрд млрд долларов, сократившись за прошлый месяц на 527,4 млн долларов, следует из данных Центрального банка. Резервы снижаются второй месяц подряд и достигли самой низкой отметки с 1 апреля 2021 года.

Снижение произошло в основном за счёт уменьшения резервов в иностранной валюте на 432,9 млн долларов — до 12,04 млрд долларов.

Физический объём золота вырос ещё на 0,3 млн тройских унций (9,3 тонны) — до 12,3 млн тройских унций (около 382,6 тонны), достигнув максимума с сентября 2021 года. При этом золотые запасы упали в стоимости на 76,7 млн долларов — до 21 млрд долларов.

Котировки золота на мировых биржах продолжают падать и опустились до минимумов с весны 2020 года — до 1675,2 долларов — в преддверии решения Федеральной резервной системы США о размере ключевой процентной ставки. Следующее заседание ФРС пройдёт 20−21 сентября.

На фоне дешевеющего золота Узбекистан приостановил экспорт драгметалла с апреля этого года.

Имеющиеся резервы значительно превышают годовой объём импорта страны, который за 2021 год составил 25,5 млрд долларов. Согласно рекомендациям международных организаций для развивающихся стран, резервы должны покрывать хотя бы трёхмесячный объём импорта.