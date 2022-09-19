6 сентября в Hilton Tashkent City состоялась первая конференция для ключевых партнеров Shell в Узбекистане. Организатором мероприятия выступил OilGroup — официальный дистрибьютор бренда.





Всего в конференции приняли участие 45 ведущих узбекских и зарубежных компаний. Более половины участников представляли руководители высшего звена. От лица некоторых — присутствовали руководители и специалисты производственных, научных и технических блоков, а также представители служб снабжения транспортных и промышленных предприятий.

Основная цель конференции — установление прямого диалога с ведущими потребителями смазочных материалов, определение тенденций развития спроса на смазочные материалы и его изменений, стимулирование сотрудничества между партнерами и дистрибьютором на территории Узбекистана.





Конференция была разделена на три блока: выступления представителей Shell Middle East и спикеров OilGroup, гала-ужин и вручение наград партнерам за вклад в развитие Shell и плодотворное сотрудничество. Все части мероприятия прошли в специальном интерактивном формате, который помог вовлечь аудиторию в дискуссии по темам мероприятия и получить обратную связь от участников.

«Квалификация и уровень знаний наших сотрудников позволяет оказывать нашим клиентам консультативную и техническую поддержку на международном уровне. Мы поддерживаем наших клиентов на всех стадиях сотрудничества, начиная с анализа их потребностей и заканчивая пост-продажным сервисом и обслуживанием», — отметил на конференции директор OilGroup Сергей Айрапетянц.





В рамках мероприятия прошли выступления спикеров компании-организатора и представителей компании Shell Middle East из штаб-квартиры в Дубае, которые рассказали об устойчивом развитии с Shell, пластичных смазок для индустриальных производств, работе компании OilGroup и возможностях удобного закупа в условиях нестабильной обстановки в мире. Среди них:

Shell Middle East: Осама Магди — менеджер по работе с дистрибьюторами в регионах Ближнего Востока и Центральной Азии; Ахмед Жаудат — менеджер по маркетингу в регионах Ближнего Востока и Центральной Азии;

OilGroup: Александр Тишаков — руководитель технического отдела OilGroup. Никита Свиридов — руководитель отдела продаж и маркетинга OilGroup.







«В какой бы отрасли вы ни работали, в Shell вам всегда предложат полный ассортимент продуктов и сервисов, обеспечивающих бесперебойную работу техники и оборудования. С нашим сервисом вы узнаете, как использование правильного смазочного материала может обеспечить вам существенную экономию денежных средств за счет максимальной эффективности работы оборудования, продления срока службы транспортных средств и сокращения времени простоев», — рассказал руководитель отдела продаж и маркетинга Никита Свиридов.

В качестве гостей на конференции присутствовали крупнейшие потребители смазочных материалов — промышленные компании. Среди них — НГМК, АГМК, «УЗБЕКУГОЛЬ», Indorama Agro и другие крупные игроки отрасли.





Более того, Shell провел награждение партнеров за сотрудничество и присвоил номинации компаниям:

НГМК — «Крупнейший потребитель Shell в Узбекистане». АГМК — «Стабильность, проверенная временем». Indorama Agro — «Крупнейший партнер Shell в агропромышленном секторе Узбекистана». «Ташкентский трубный завод имени В. Л. Гальперина» — «Технический проект года». «УЗБЕКУГОЛЬ» — «Самый лояльный клиент Shell». «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» — «Лидер отрасли». Aksa Energy — «Открытие года».

Компания Shell и дистрибьютор OilGroup благодарят партнеров за совместную работу и планируют дальше поддерживать сотрудничество, оказывая поддержку промышленным потребителям на всех этапах внедрения продукции в производство.

Получить консультацию дистрибьютора OilGroup и узнать условия сотрудничества можно по телефону: (+998) 78−148−11−48.

Сайт: oilgroup.uz

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