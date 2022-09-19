Построение успешной карьеры во многом зависит от качественного высшего образования, которое можно выбрать, посетив международную выставку «Образование и профессия 2022», которая пройдет в восьми городах Узбекистана.





Мероприятия дадут возможность абитуриентам сделать выбор высшего учебного заведения. Они получат объективную информацию и узнают о возможностях поступления в аккредитованные международные вузы как на грантовой, так и на контрактной основе.

Также многие из них смогут пройти экзамены и предварительное тестирование на местах и определиться, куда они смогут поступить и где начать обучение уже осенью 2023 года.





Ежегодная международная выставка «Образование и профессия» уже на протяжении 13 лет своей работы является уникальным проектом, который благодаря поддержке Агентства по делам молодежи, Министерства народного образования и хокимиятов проводилась ранее Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Навои, Ургенче и Фергане.

В 2022 году выставка пройдет еще в Андижане и Намангане, предоставив абитуриентам возможность в получении актуальной и верной информации непосредственно от сотрудников вузов. Это откроет новые горизонты и перспективы для школьников Узбекистана.





Среди участников такие вузы, как МГИМО, Bucheon University in Tashkent, КИМЕП университет в Алматы, Российский педагогический им. А. И. Герцена, Стамбульский университет Айдын, Первый московский государственный медицинский им. И. М. Сеченова, Назарбаев университет, Казахский национальный педагогический им. Абая, Webster University in Tashkent, Белорусский государственный университет и многие другие — всего свыше 40 вузов со всего мира.





Все желающие смогут напрямую пообщаться с представителями учебных заведений и задать вопросы о процессе и формате обучения и не только. Если у вас есть необходимость получения информации о вузе, можно не стесняясь спрашивать, ведь лучше заранее быть готовым к покорению новых горизонтов.

Вход на выставку бесплатный по предварительной регистрации по ссылке.





Партнерами и организаторами выставки являются Агентство по делам молодежи, Министерство народного образования, представительство «Россотрудничество», национальный офис Erasmus+, ФГБУ «Главэкспертцентр», представительство Татарстана в Узбекистане, консалтинговые компании Eva Consulting и «Рособразование».

По имеющимся вопросам можно обращаться напрямую к сотрудникам компании My Fair по телефонам: (+998) 78−140−5565, (+998) 90−139−6444, (+998) 90−972−5545, (+998) 90−972−5525.

Telegram-группа: t.me/mvo_help

Instagram: @myfair.events, @rustam_saydullaev

Cайт: myfair.events

На правах рекламы.