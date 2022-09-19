Директор, учителя и координаторы Invento The Uzbek International School рассказали, кто и как обучает детей в школе, как проходят занятия по программе международного бакалавриата и чему в итоге учатся дети.

Как организован педагогический состав в Invento

Команда состоит как из местных, так и международных учителей: в школе работают специалисты со всего мира. Целью Invento UIS в долгосрочной перспективе является создание первой международной школы в Узбекистане с местным преподавательским составом. Сегодня в школе работают ассистенты преподавателей, владеющие несколькими языками, которые помогают местным и зарубежным учителям во время уроков. Через несколько лет они смогут стать полноценными учителями программы международного бакалавриата (IB).

Как проходит повышение квалификации у учителей

«Повышение квалификации — очень важно для нас. В дальнейшем мы продолжим расширение штата как местных, так и международных учителей. Профессиональное развитие является неотъемлемой частью нашего распорядка дня. Мы проводим сессии по понедельникам, во время которых учимся друг у друга», — поделилась Каролин Фожиэль, академический директор международной школы Invento.





У каждого учителя есть возможность передать свой опыт, обучая таким образом своих коллег. Invento является школой, предлагающей обучение по программе международного бакалавриата. Поэтому все преподаватели имеют сертификат IB и проходят необходимые тренинги. Это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на ежедневный образовательный процесс.

Какие занятия проходят у детей в Invento

Все уроки интегрированы и взаимосвязаны. Утром у детей проходят занятия с местными учителями: математика, английский язык, обществознание, естественные науки, музыка, искусство, плавание и физкультура, родной язык.

«У учеников есть множество возможностей получать знания с разных точек зрения. Например, у нас есть блок про изучение планеты Земля. Дети раннего возраста изучают животных, знакомятся с азами математики, измеряя животных и сравнивая их друг с другом. Они также улучшают навыки английского языка, читая про животных и обсуждая эту тему. Студенты продолжают изучать животных на уроках музыки, искусства, физкультуры и т. д. Это помогает получать знания и за рамками предметов», — отметила руководитель программы ранних лет Исис Пэйшер.





Программа международного бакалавриата для учащихся средних классов включает в себя 8 предметов, но в Invento их по факту 10. Это связано с тем, чтобы у всех студентов вне зависимости от языка (узбекский, русский, английский) был доступ к знаниям.

Если ребенок хорошо знает русский, он может изучать русский язык: читать романы, углубляться в язык, проводить анализ. Если ребенок плохо знает язык, он может пойти на курс Language acquisition (овладение языком), чтобы получить базовые знания. Такие уровни изучения предусмотрены в школе по каждому языку: русскому, узбекскому и английскому.

«У студентов также есть ряд стандартных уроков. Например, у нас есть математика, причем она включает в себя всю науку, а не только алгебру. Естественные науки, включающие в себя химию, физику и биологию. Студенты изучают историю, свою принадлежность к обществу, великие открытия, географию. История и география преподается не по отдельности, а вместе», — рассказала Ребекка Пейнтер, координатор IB MYP и учитель английского языка и литературы.





Также в Invento есть курс «Дизайн», где студенты выступают в качестве создателей. Здесь они изучают кодирование, могут использовать 3D-принтер, создать физическую модель запчастей машины, чтобы понять в чем проблема и решить ее.

Еще в Invento дети изучают предмет «Физическое здоровье и воспитание». По нему студенты не только выполняют разные упражнения, но и учатся быть здоровым физически и умственно. В рамках программы MYP, учащиеся узнают, какая еда является полезной, сколько часов нужно спать, какие упражнения необходимо делать, чтобы быть здоровыми и многое другое.

Как родителям поддерживать развитие детей и что для этого нужно делать

Вовлечение родителей в образовательный процесс — первостепенно для развития ребенка. Ведь они — первые учителя для детей. Поэтому важно, чтобы родители оказывали эмоциональную поддержку, проявляли заботу и интерес к образовательному процессу ребенка в школе, принимали участие в мероприятиях, родительских собраниях и так далее.

«В Invento мы предлагаем родителям различные возможности, чтобы они могли показать своим детям, что они небезразличны к школьной жизни. Еженедельно мы организуем рассылку с идеями и предложениями о том, как родители могут в игровой форме взаимодействовать с детьми дома: качественно проводить время, играть, читать книги», — поделилась Исис Пэйшер.

«Самое важное, что должны делать родители, это разговаривать. Разговаривать со своими детьми, беседуя за ужином. Важно разговаривать не только о том, что происходит в школе, но также и о том, что происходит во всем мире. Говорите с детьми об их интересах. Это помогает детям быстрее освоить язык, пополнять словарный запас, улучшая разговорный язык. Общайтесь на том языке, на котором вам удобнее разговаривать в семье», — отметила Ребекка Пейнтер.

Для родителей детей средних классов также необходимо выделять время для совместного чтения. Чтение должно стать здоровой привычкой в семье, чтобы у детей была тяга к напечатанным книгам и электронным материалам. Это помогает детям выработать навык находить ответы, когда у них есть вопросы. Их желание получить ответ на свой вопрос будет мотивировать находить ответы самостоятельно.





Что представляет собой программа IB

Программа международного бакалавриата создана для детей в возрасте от 3 до 19 лет. Она тщательно продумана, и позволяет изучать как предметы как отдельно, так и в связи с другими предметами (трансдисциплинарный подход).

Программа международного бакалавриата ранних лет и начальной школы рассчитана на студентов в возрасте от 3 до 12 лет. Студенты учатся на специальных примерах таким образом, что начинают с ответственностью относиться к собственному обучению, а также проявляют любознательность за рамками школьной программы. Студенты бросают себе вызов, применяют критическое мышление и исследуют различные возможности через обучение.

Чем она отличается от традиционной системы образования

В традиционной системе обучения студенты обычно изучают то, чему учат учителя. В программе международного бакалавриата, напротив, студенты обучаются на основе собственных запросов: они проводят исследования, стараются самостоятельно найти ответы на вопросы, учатся при помощи разных подходов, навыков и критического мышления.

В чем заключается цель обучения по системе IB

Цель программы — воспитать заботливых, образованных, критически-мыслящих студентов с международным мышлением, которые хотят быть гражданами мира.

Образование детей в Invento The Uzbek International School строится на основе современной и прогрессивной программы IB PYP и IB MYP. Invento UIS расположена в двух кампусах по адресам:

Tashkent City Campus — принимает детей с 2 до 6 лет.

Адрес: ул. Фурката, 4А.

Ориентир: МДЦ Tashkent City. Ashgabat Campus — принимает детей с 6 лет в первый класс.

Адрес: ул. Махтумкули 2.

Ориентир: парк «Ашхабад».

Информационный центр: (+998) 71−210−99−99.

Сайт: invento.uz

Facebook: fb.com/inventoschool

Instagram: @invento.uz

Telegram: t.me/inventouis

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