Первый этап акции «Большой розыгрыш» от International Digital University прошел успешно. 19 сентября были объявлены три победителя.

Разыгрывались призы: семидневный тур в Великобританию, Apple MacBook Pro и скидка 50% от стоимости контракта в университете IDU.

Результаты розыгрыша были объявлены через два дня после экзамена в Instagram в прямом эфире аккаунта @idu.uz. Победители были определены путем генерации случайных чисел.

Чтобы стать участником следующего розыгрыша и выиграть большие призы от IDU, необходимо зарегистрироваться и участвовать на одном из вступительных экзаменов 24 сентября и 1 октября.

Как принять участие в розыгрыше:

Зарегистрироваться по ссылке и участвовать на вступительном экзамене 17 сентября, 24 сентября или 1 октября. Сумма вступительного экзамена на момент розыгрыша составляет 350 000 сумов. Быть в возрасте от 18 до 23 лет. Иметь большое желание стать студентом вуза.

Дополнительную информацию об акции можно узнать по ссылке и по телефону: (+998) 71−205−50−80.

Результаты розыгрыша будут объявляться через два дня после каждого экзамена в Instagram в прямом эфире аккаунта. Победители будут определены с помощью рандомайзера.

Об IDU

Обучение в университете ведется по направлениям IT и бизнес-менеджмента.

Над учебными программами работают зарубежные партнерские высшие учебные заведения, будущие работодатели выпускников, что делает обучение ориентированным на рынок труда. Учебные программы в IDU составлены на основе современных образовательных методик, внедренных в ведущих университетах мира.

Миссией университета IDU является не только дать образование международного стандарта студентам, но и с первых курсов обучения создать все условия для того, чтобы интегрировать полученные знания при трудоустройстве.

Направления:

кибербезопасность;

разработка игр;

искусственный интеллект;

наука о данных;

цифровой бизнес.

100% профессоров в IDU имеют степень магистра. Большинство сотрудников академического состава являются выпускниками международных вузов, которые входят в топ-1000 лучших вузов в мировом рейтинге.

Гарантированное трудоустройство

Между университетом IDU и японской рекрутинговой компанией SSI заключен долгосрочный договор и подписан меморандум. Компания SSI обеспечит работой выпускников IDU и поможет им устроиться в ведущие международные IT-компании в Японии, Великобритании, Америке и других развитых странах мира.

Гранты и экзамены

Обучение в университете IDU ведется на грантовой и контрактной основе. На 2022/2023 год университет IDU выделил 100 грантовых мест, из которых доступно еще 42.

Для поступления на факультет информационных технологий абитуриенты должны сдать экзамен ICAT по математике и английскому языку. На факультет бизнес-менеджмента абитуриенты должны сдать экзамен ICAT по английскому языку или предоставить сертификат IELTS 5.0.

Проходной балл по английскому языку — 40 баллов, по математике — 30 баллов.

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