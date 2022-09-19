Первый этап акции «Большой розыгрыш» от International Digital University прошел успешно. 19 сентября были объявлены три победителя.
Разыгрывались призы: семидневный тур в Великобританию, Apple MacBook Pro и скидка 50% от стоимости контракта в университете IDU.
Результаты розыгрыша были объявлены через два дня после экзамена в Instagram в прямом эфире аккаунта @idu.uz. Победители были определены путем генерации случайных чисел.
Чтобы стать участником следующего розыгрыша и выиграть большие призы от IDU, необходимо зарегистрироваться и участвовать на одном из вступительных экзаменов 24 сентября и 1 октября.
Как принять участие в розыгрыше:
- Зарегистрироваться по ссылке и участвовать на вступительном экзамене 17 сентября, 24 сентября или 1 октября. Сумма вступительного экзамена на момент розыгрыша составляет 350 000 сумов.
- Быть в возрасте от 18 до 23 лет.
- Иметь большое желание стать студентом вуза.
Дополнительную информацию об акции можно узнать по ссылке и по телефону: (+998) 71−205−50−80.
Результаты розыгрыша будут объявляться через два дня после каждого экзамена в Instagram в прямом эфире аккаунта. Победители будут определены с помощью рандомайзера.
Об IDU
Обучение в университете ведется по направлениям IT и бизнес-менеджмента.
Над учебными программами работают зарубежные партнерские высшие учебные заведения, будущие работодатели выпускников, что делает обучение ориентированным на рынок труда. Учебные программы в IDU составлены на основе современных образовательных методик, внедренных в ведущих университетах мира.
Миссией университета IDU является не только дать образование международного стандарта студентам, но и с первых курсов обучения создать все условия для того, чтобы интегрировать полученные знания при трудоустройстве.
Направления:
- кибербезопасность;
- разработка игр;
- искусственный интеллект;
- наука о данных;
- цифровой бизнес.
100% профессоров в IDU имеют степень магистра. Большинство сотрудников академического состава являются выпускниками международных вузов, которые входят в топ-1000 лучших вузов в мировом рейтинге.
Гарантированное трудоустройство
Между университетом IDU и японской рекрутинговой компанией SSI заключен долгосрочный договор и подписан меморандум. Компания SSI обеспечит работой выпускников IDU и поможет им устроиться в ведущие международные IT-компании в Японии, Великобритании, Америке и других развитых странах мира.
Гранты и экзамены
Обучение в университете IDU ведется на грантовой и контрактной основе. На 2022/2023 год университет IDU выделил 100 грантовых мест, из которых доступно еще 42.
Для поступления на факультет информационных технологий абитуриенты должны сдать экзамен ICAT по математике и английскому языку. На факультет бизнес-менеджмента абитуриенты должны сдать экзамен ICAT по английскому языку или предоставить сертификат IELTS 5.0.
Проходной балл по английскому языку — 40 баллов, по математике — 30 баллов.
На правах рекламы.