Хокимом Шайхантахурского района Ташкента назначен Ботир Эркинович Захидов, сообщила пресс-служба Агентства развития государственной службы при президенте.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Шайхантахурского районного кенгаша народных депутатов.

Ранее, с 2020 года, он работал первым заместителем председателя Центрального банка.

Ботир Захидов (1982 года рождения) окончил Ташкентский финансовый институт в 2003 году и Банковско-финансовую академию в 2008 году. Имеет 20-летний опыт работы в банковской сфере.

Прежде, с мая 2019 года, Шайхантахурский район возглавлял Абдукаххар Хасанович Тухтаев.

В декабре 2021 года сообщалось, что хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев применил дисциплинарные взыскания к некоторым руководителям районов столицы. Абдукаххар Тухтаев получил штраф в размере 30% от зарплаты за «неудовлетворительный» рейтинг социально-экономического развития своего района.