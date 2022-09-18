Спортсмены Узбекистана победили на турнире Davis Cup World Group I, который проходил в Ташкенте.





Команда обыграла соперников из Японии с общим счетом 3:1. Игра была насыщенной, и несмотря на сильных противников узбекистанские спортсмены мастерски показали себя и одержали победу.





Итоги матчей:

Денис Истомин: Шо Шимабукоро — 6:3 6:7(5) 6:7(9);

Сергей Фомин: Шинтаро Мочизуки — 7:6(3) 7:6(2);

Санжар Файзиев/ Денис Истомин: Каито Уесуги/ Ёсукэ Ватануки — 3:6 7:6(2) 6:2

Сергей Фомин: Шо Шимабукоро — 7:6(1)





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