В результате вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана погибли в общей сложности 84 человека. Кыргызская сторона официально сообщила о 46 погибшем и 140 пострадавших, таджикская — о 36 жертвах и 20 раненых.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября объявлен днем национального траура в республике.

Министерство иностранных дел Таджикистана в своём заявлении обвинило Кыргызстан в «вооруженной агрессии», обстреле гражданской инфраструктуры, школ и населенных пунктов, в результате которых погибли мирные жители, в том числе дети.

Ведомство также считает, что кыргызская сторона создаёт из Таджикистана «образ агрессора».

«В последние дни с целью создания образа „агрессора“ в лице своего соседа, кыргызская сторона, не гнушаясь откровенной ложью и инсинуациями, продолжает информационную кампанию против Таджикистана, тем самым нагнетая напряженность в приграничье. 17 сентября в своем обращении к нации президент Кыргызстана употребил слово „враг“ в отношении Таджикистана, что не соответствует духу дружбы и добрососедства», — говорится в сообщении.

В ответ Министерство иностранных дел Кыргызстана обвинило Таджикистан в «посягательстве на территориальную целостность и суверенитета Кыргызстана», а также «заранее спланированном вооруженном акте» и «бесчеловечных действиях».

«Считаем, что голословные обвинения таджикской стороны в совершении „акта вооруженной агрессии в отношении Республики Таджикистан“ являются ничтожной попыткой перекинуть ответственность и вину на Кыргызскую Республику. Таджикская сторона развернула широкую дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию оборонительных действий Кыргызской Республики», — говорится в заявлении, опубликованном АКИpress.

В ведомстве подчеркнули, что имеются все доказательства (фото- и видеоматериалы) преступлений со стороны военных и нерегулярных формирований со стороны Таджикистана.

МИД заявил, что Таджикистан «грубейшим образом нарушил» основополагающие международные принципы, такие как территориальная целостность, нерушимость государственных границ, разрешение международных споров мирным путем, неприменение силы и угрозы силой, а также уважения прав и свобод человека, закрепленные в Уставе ООН и в других международных документах.

«Кыргызская Республика действовала исключительно с оборонительной позиции, не имея цели захвата чужой территории в отличие от таджикской стороны, которая вероломно посягнула на территориальную целостность и суверенитет Кыргызстана, что в очередной раз подтверждает наличие территориальных претензий Таджикистана. Кыргызская сторона требует от таджикской стороны отказаться от бесперспективных планов посягательства на территорию Кыргызской Республики и от преследуемых целей эскалации ситуации в приграничье», — говорится в сообщении.

В МИДе выразили озабоченность «активным участием с таджикской стороны нерегулярных военизированных формирований».

«Действия таджикской стороны могут привести к развязыванию масштабного межгосударственного конфликта, а также к дестабилизации ситуации в центральноазиатском регионе в целом», — предупредили в ведомстве.

18 сентября президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентами Кыргызстана и Таджикистана, чтобы обсудить обстановку на границе.

«Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье», — говорится в сообщении Кремля.

Узбекистан и Казахстан всё ещё не комментировали ситуацию. Для сравнения, в апреле 2021 года МИД Узбекистана немедленно отреагировал на кыргызско-таджикский конфликт, а президент Шавкат Мирзиёев на следующий день провёл переговоры с главами соседних стран.