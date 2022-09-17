Не менее важна композиция — гармоничное размещение всех элементов изображения на снимке. Без знаний основных композиционных приёмов идеальный кадр не сложится. Композиция своего рода решающий фрагмент этого пазла. Чувство композиции можно назвать врождённым. У фотографа должен быть вкус, чтобы уметь грамотно выстраивать последовательность объектов и создавать единую картину. Добиться этого можно при помощи ракурса, цвета, перспективы и так далее.



Чтобы реализовать художественную идею нужно обладать мастерством. Это то, что приходит с опытом и то, что можно развить. Я всегда говорю, что нет предела совершенству. Всю жизнь вы будете учиться и развиваться. Даже обладая чрезвычайным талантом, успеха не добиться без усердного труда.



Самая главная составляющая хорошей фотографии — это идея, то, что фотограф хотел передать. Здесь уже можно дать волю фантазии. Творчество тем и хорошо, что в нём нет рамок. Все ограничения лишь у нас в голове. Можно проявлять своё творческое нутро, фотографируя что угодно и на что угодно, будь это смартфон или профессиональная камера. Ценность фотографии прежде всего складывается из заложенного в неё смысла. Работа должна говорить за автора.