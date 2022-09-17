Фото: Бобур Алимходжаев

Очарование танца— в объективе Бобура Алимходжаева

Бобур Алимходжаев занимается художественной фотографией 10 лет. В 2016 году он оказался за кулисами театра им. Навои, где балетное искусство покорило фотографа и превратилось в его визитную карточку. В интервью «Газете.uz» он рассказал о творчестве, значении академических знаний и любви к танцу.
Бобур Алимходжаев занимается художественной фотографией 10 лет. В 2016 году он оказался за кулисами театра им. Навои, где балетное искусство покорило фотографа и превратилось в его визитную карточку. В интервью «Газете.uz» он рассказал о творчестве, значении академических знаний и любви к танцу.

«Я никогда прежде не думал, что пойду по творческому пути»

Я никогда прежде не думал, что пойду по творческому пути
После школы я загорелся желанием стать медиком и в 2009 году поступил на фармацевтический факультет 2-го Республиканского медицинского колледжа им. Ахунбабаева. Но проучившись там три года, понял, что это совсем не моё.

Ещё на третьем курсе я увлёкся мобильной фотографией. Снимал разные интересные предметы, в основном природные пейзажи и портреты. Позировать приглашал своих друзей и однокурсников. Потом научился обрабатывать свои работы на компьютере: делал свето- и цветокоррекцию, накладывал слои, добавлял эффекты и получалось что-то наподобие арт-фотографии.
В те годы была очень популярная среди фотографов Ташкента платформа Pixland.uz. Участники этого комьюнити могли выкладывать свои работы, комментировать другие публикации, оценивать их и обмениваться опытом. Этот сайт стал моим источником вдохновения. Благодаря ему я познакомился с местными фотографами, а несколько моих работ попали на главную страницу сайта в раздел «Фото дня», куда администратор загружал лучшие снимки.
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На третьем курсе колледжа я узнал, что в Национальном институте художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзада есть интересующие меня специальности. Это был хороший шанс превратить своё хобби в нечто большее.

В знак поддержки моего выбора родители подарили мне на Новый год мою первую камеру Canon EOS 550D. Так началась моя карьера фотографа, а летом 2012 года я успешно сдал творческий экзамен по рисунку, живописи и композиции и поступил на факультет Художественной фотографии и компьютерной графики в институт им. Бехзада.
С появлением камеры я впервые организовал творческие съёмки. Практиковался на своих друзьях, делал их портреты. Постепенно обо мне и моих работах начали узнавать другие. Люди обращались ко мне, так как хотели увидеть себя сквозь призму моего объектива.

Моя первая коммерческая съёмка состоялось по инициативе моих знакомых из колледжа в Японском саду. Вторая проходила на сквере Амира Темура. Девочки, заказавшие работу, в итоге были в восторге от фотографий. Но сильно в коммерцию я уходить не стал, так как считаю, что деньги убивают творческое начало. Ведь даже коммерческую съёмку я воспринимаю как творческую.

«Красота есть во всем, но не каждый способен увидеть её»

Красота есть во всем, но не каждый способен увидеть её
Студенческие годы в институте были для меня периодом экспериментов. Я пробовал себя в разных жанрах, начиная от макросъемки флоры и фауны до фотографий архитектурных сооружений. Во всём меня привлекали детали, которые на первый взгляд незаметны человеческому глазу и ускользают от его взора в повседневности. В тех же зданиях можно заметить игру геометрии, которая прослеживается в построении геометрических фигур и пересечении линий. А макросъёмка позволяет передать мельчайшие детали, отражающие красоту природы.
Меня очаровывают детали не только в природе, но и в лицах. Они подчёркивают индивидуальность человека, ведь все люди разные. У каждого есть своя изюминка. Вот её мне и нравится показывать. Через фотографии я стремлюсь показать человека таким, каким он является: его эмоции, чувства, характер, состояние души и её оттенки.

Умение находить красоту во всём — это, наверное, то, что отличает фотографа от обычного человека. Чтобы всё это видеть, нужно быть художником, так что фотограф в какой-то мере художник. Я благодарен институту только за то, что у меня есть базовое художественное образование. Умение рисовать, видеть плоскость, работать со светом и тенью — всё это огромный плюс для фотографа.
Не менее важна композиция — гармоничное размещение всех элементов изображения на снимке. Без знаний основных композиционных приёмов идеальный кадр не сложится. Композиция своего рода решающий фрагмент этого пазла. Чувство композиции можно назвать врождённым. У фотографа должен быть вкус, чтобы уметь грамотно выстраивать последовательность объектов и создавать единую картину. Добиться этого можно при помощи ракурса, цвета, перспективы и так далее.

Чтобы реализовать художественную идею нужно обладать мастерством. Это то, что приходит с опытом и то, что можно развить. Я всегда говорю, что нет предела совершенству. Всю жизнь вы будете учиться и развиваться. Даже обладая чрезвычайным талантом, успеха не добиться без усердного труда.

Самая главная составляющая хорошей фотографии — это идея, то, что фотограф хотел передать. Здесь уже можно дать волю фантазии. Творчество тем и хорошо, что в нём нет рамок. Все ограничения лишь у нас в голове. Можно проявлять своё творческое нутро, фотографируя что угодно и на что угодно, будь это смартфон или профессиональная камера. Ценность фотографии прежде всего складывается из заложенного в неё смысла. Работа должна говорить за автора.
В моих работах перекликаются чёрно-белые и цветные фотографии. В последнее время я отдаю предпочтение монохрому, потому что цвет отвлекает. Ч/б позволяет придать фотографии объём, поймать настроение через свет и тень и сделать акцент на определенной детали — выделить то, на что вы бы хотели обратить внимание смотрящего.

«Искусство фотографии подобно живописи, только вместо кисти и красок, ваши инструменты — свет и ракурс»

Искусство фотографии подобно живописи, только вместо кисти и красок, ваши инструменты — свет и ракурс
В детстве я увлекался живописью и рисовал для себя на любительском уровне. Особенно мне нравились картины импрессионистов. В своё время на них сильно подействовало появление фотографии как жанра в искусстве. В картинах импрессионистов прослеживалась какая-то фотографическая композиция, а также присутствовала игра со светом, тенью и движением. Это, наверное, во многом повлияло на мои работы в дальнейшем.
Ещё больше в импрессионизм я погрузился в 2015 году, когда на конкурсной основе полетел в двухнедельный арт-тур по музеям Германии. Академия художеств Узбекистана совместно с институтом имени Гёте объявили конкурс по различным видам искусствам. Я участвовал в секции «Фотография» и презентовал свой проект под названием «Портреты души», суть которого была показать внутренний мир человека через его глаза. Членам жюри понравилась серия моих снимков и мне дали первое место.

Больше всего в путешествии меня впечатлил Altes Museum (Старый музей) в Берлине. Там как раз проходила ретроспективная выставка импрессионистов и постимпрессионистов. Картины таких великих художников как Винсент ван Гог, Поль Гоген, Эдвард Мунк, Пьер Огюст Ренуар,Тулуз-Лотрек были прямо передо мной. До этого я видел их картины лишь на страницах книг или в интернете. Когда же я вживую увидел работы Клода Моне — одного из основателей импрессионизма, — я был поражён красотой и не мог оторваться от его полотен. В Ташкент я вернулся наполненный вдохновением и готовый творить.

В конце второго курса мы должны были выбрать тему дипломной работы и начать готовиться к ней. Я долго думал, что хочу представить в своей работе. Мне хотелось сфотографировать то, что никто до этого не снимал. Пошерстив интернет, я понял, что у нас нет фотографов, которые бы занимались художественной съемкой балетного искусства. Тогда я понял, что это судьба.

Меня с детства окружали танцы. Моя мама Феруза Салихова — заслуженная артистка Узбекистана — исполняла народные танцы. Когда вы растёте в творческой среде, вы всё это в какой-то степени перенимаете. Спустя время я открыл для себя классический балет.
На третьем курсе я получил официальное разрешение через нашего ректора, чтобы попасть в хореографическое училище. Сначала хотел сфотографировать студенток и сформировать само представление о балетном спектакле. Так в моей голове появились зарисовки движений и пластики балерин. Но в конце третьего курса я впервые оказался за кулисами Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.

Весь четвертый курс я провёл в театре. Снимать было сложно из-за отсутствия света — за сценой кромешная темнота. Я понял, что должен по максимуму выжимать из того, что есть. Решил делать чёрно-белые фотографии, которые выделяли фигуры, расставляли акценты. Благодаря монохрому я впустил свет и тень в свои работы и отвел им отдельную роль. Десять своих фотографий я представил в дипломной работе.
После выпуска у меня осталось огромное количество снимков, которые я хотел показать другим. В 2017 году в Ташкентском доме фотографии прошла моя первая персональная выставка, посвящённая балетной серии. Все посетители были в восторге. Это ещё больше сподвигло меня связать своё творчество с этим искусством. В будущем думаю организовать балетную выставку в вестибюле театра, чтобы люди, приходя на спектакль, могли взглянуть на галерею его героев. Но руководство пока не проявляет заинтересованность.
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Я бы очень хотел поработать в зарубежных театрах, таких как Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Большой театр в Москве, Оперный театр Ла Скала в Милане. Мечтаю сфотографировать Диану Вишневскую — приму Мариинского театра, лично познакомиться с американской балетной труппой New York City Ballet. Меня очень привлекают молодые таланты и их исполнение знаменитых произведений на сцене. Если бы у меня была возможность вернуться назад в прошлое, я бы организовал фотосессию с легендой балета — Майей Плисецкой.
Восхищаясь красотой танца в моменте, движениями рук, тела, мимикой. Я стараюсь воссоздать эту красоту в своей работе. В мире много некрасивого. Человеческий разум привык зацикливаться на плохом. Я же стараюсь обратить его внимание на хорошее. Посыл моих работ — показать людям красивое. Преподнести всё с точки зрения эстетики.

В моём деле мне больше всего нравится свобода — свобода выражения себя и проявления творчества. Я могу передать сквозь свои работы всё, что думаю и чувствую, и делиться этим с миром. Фотография — это возможность рассказать свою историю, не произнося при этом ни слова.
Бобур Алимходжаев в Instagram

Текст подготовила Фарзона Хамидова.

Фото: Бобур Алимходжаев.

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