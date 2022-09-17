Очарование танца— в объективе Бобура Алимходжаева
«Я никогда прежде не думал, что пойду по творческому пути»
«Красота есть во всем, но не каждый способен увидеть её»
«Искусство фотографии подобно живописи, только вместо кисти и красок, ваши инструменты — свет и ракурс»
Текст подготовила Фарзона Хамидова.
Фото: Бобур Алимходжаев.
Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещённых на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz
Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.
Комментарии