8 сентября Программа развития ООН опубликовала новый Доклад о человеческом развитии за 2021−2022 годы, озаглавленный «Неопределённые времена, неустроенная жизнь: формирование нашего будущего в меняющемся мире». В докладе говорится, что мир переживает кризис за кризисом, вынужденно предпринимая «пожарные меры», и что без кардинальной смены курса страны могут оказаться в ситуации «ещё более серьёзных лишений и несправедливости». «Газета.uz» попросила постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Матильду Димовска рассказать о главном посыле доклада, путях решения сложных проблем неопределённости, о которых говорится в документе, и о состоянии человеческого развития в Узбекистане.

Справка: Что такое Доклад о человеческом развитии





В 1990 году в первом Докладе о человеческом развитии (ДЧР) Программы развития ООН был представлен новый подход к повышению благосостояния людей. Человеческое развитие — или подход, ориентированный на развитие человеческого потенциала — это улучшение качества человеческой жизни, а не рост количественных показателей экономики страны, в которой живут люди. В докладе также представлен Индекс человеческого развития — комплексный индекс показателей продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения, который ранжирует страны по уровням человеческого развития.

Каждый ДЧР, который выходит ежегодно, посвящён отдельной теме и оказывает глубокое влияние на дебаты по вопросам развития во всем мире. Эти доклады также служат источником вдохновения для проведения национальных и региональных аналитических исследований, в которых, как правило, рассматриваются более специфические для страны или региона вопросы.

Будучи основным органом ООН, ответственным за содействие человеческому развитию во всем мире, ПРООН работает над продвижением новых инновационных идей и конструктивно оспаривает политику и подходы, сдерживающие человеческое развитие. Организация работает со всеми заинтересованными сторонами для достижения изменений путём написания статей и проведения исследований, анализа и представления данных, поддержки проведения национальных и региональных аналитических исследований, а также информационно-просветительской и пропагандистской работы.

Отдел по подготовке ДЧР готовит доклады в соответствии с конкретным мандатом Генеральной Ассамблеи ООН при полной редакционной независимости. Это даёт возможность в каждом отчёте свободно исследовать идеи и конструктивно оспаривать политики.

Предыдущий доклад, выпущенный в 2020 году, назывался «Следующий рубеж: Человеческое развитие и антропоцен». В нём было продемонстрировано, что человечество переживает беспрецедентный момент в истории, когда деятельность человека стала доминирующей силой, формирующей планету. В докладе подчёркивается вера в то, что свобода действий и расширение прав и возможностей людей могут привести к действиям, необходимым для жизни в гармонии с планетой в более справедливом мире.

— Расскажите, пожалуйста, о новом ДЧР. В чём заключается его главный посыл?

— Доклад начинается словами «Мы живём в мире беспокойства», это отсылка и к пандемии Covid-19, которая продолжает порождать различные варианты, войне в Украине и других странах, рекордные температуры, пожары и ураганы — всё это рисует картину неопределённых времён и неустроенной жизни в глобальном масштабе.

Неопределённость не является чем-то новым. В докладе утверждается, что новые формы неопределённости наслаиваются друг на друга и по-новому взаимодействуют. Проблемы, с которыми люди сталкивались всегда, — от пандемий до войн и засух — сейчас происходят на фоне опасных планетарных изменений, масштабных общественных преобразований наравне с промышленной революцией и широкой политической поляризацией.

Люди чувствуют себя более несчастными. Чувства стресса, грусти, гнева, беспокойства и физической злости нарастали в течение последнего десятилетия и в настоящее время достигли рекордно высокого уровня с 2006 года. Ещё до пандемии Covid-19 более 6 из 7 человек на глобальном уровне чувствовали себя незащищенными.

Неопределённость, неравенство и незащищённость идут рука об руку с поляризацией и отсутствием доверия. Политическая поляризация и недоверие снижают нашу способность к социальному диалогу и подавляют коллективные действия.

Человеческое развитие второй год подряд снижается, возвращая нас к уровням, зафиксированным в начале реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и до принятия Парижского соглашения в 2016 году.

И это на фоне невероятного глобального прогресса (несмотря на Covid-19) в долгосрочной перспективе по традиционным показателям благосостояния. Одна из досадных ироний заключается в том, что, хотя у нас больше возможностей влиять на наше будущее, мы не обязательно имеем больше контроля над ним.

Что происходит? Как широкоугольный объектив человеческого развития помогает нам понять и ответить на этот очевидный парадокс прогресса с отсутствием безопасности? Таковы вопросы, которые задаёт доклад в этом году.

— Не могли бы вы остановиться подробнее на сложности наслоения и взаимодействия неопределенностей?

- Взаимодействие угроз является сложным. Многие из проблем, обсуждаемых в докладе, не являются новыми, если рассматривать их по отдельности. Мир и раньше видел войны и пандемии, но неопределённость, с которой всегда сталкивались люди, сейчас происходит на фоне опасных планетарных изменений и широкой политической поляризации.

Никогда раньше мы не сталкивались с таким чередованием кризисов, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Сегодня человеческая деятельность оказывает воздействие на планетарные системы в беспрецедентных масштабах и с беспрецедентной скоростью. Это меняет фундаментальную систему отсчёта, в рамках которой люди действовали на протяжении тысячелетий.

и с беспрецедентной скоростью. Это меняет фундаментальную систему отсчёта, в рамках которой люди действовали на протяжении тысячелетий. Необходимы масштабные общественные преобразования, чтобы ослабить это давление. Например, преобразования в энергетических системах, производстве продуктов питания, транспортной системе. Однако они сопряжены со своими неопределённостями. Какими бы привлекательными ни были новые технологии возобновляемой энергии, они сопряжены с собственными затратами и рисками.

чтобы ослабить это давление. Например, преобразования в энергетических системах, производстве продуктов питания, транспортной системе. Однако они сопряжены со своими неопределённостями. Какими бы привлекательными ни были новые технологии возобновляемой энергии, они сопряжены с собственными затратами и рисками. Во многих странах усиливается политическая поляризация. Во всём мире менее 30% людей считают, что большинству людей можно доверять — это самое низкое зарегистрированное значение. Это увеличивает риск насилия, снижает доверие, разделяет общество и подрывает общественное обсуждение и действия.

Во всём мире менее 30% людей считают, что большинству людей можно доверять — это самое низкое зарегистрированное значение. Это увеличивает риск насилия, снижает доверие, разделяет общество и подрывает общественное обсуждение и действия. Цифровые технологии , такие как искусственный интеллект и социальные сети, используются для распространения дезинформации, чтобы исказить понимание людьми фактов, влияющих на их выбор.

, такие как искусственный интеллект и социальные сети, используются для распространения дезинформации, чтобы исказить понимание людьми фактов, влияющих на их выбор. Психические расстройства достигают рекордного уровня — более 35% во всём мире по сравнению с 10% более 10 лет назад.

Эти кризисы и неопределённости накапливаются и подпитывают друг друга. Это сложное взаимодействие неопределённостей привело к двойному парадоксу: а) прогресс при отсутствии безопасности и б) прогресс при поляризации.

— Что мы должны делать в условиях растущей и сложной неопределённости?

— Мы должны осознавать возможное несоответствие между неопределёнными временами, с которыми мы сталкиваемся, и традиционными способами понимания и действия.

Мы должны сосредоточиться на преодолении социальных дефицитов, в том числе дефицитов в человеческом развитии, поскольку они затрудняют преодоление неопределённости будущего. Неопределённость и незащищённость носят неравномерный характер и зачастую в первую очередь и сильнее всего сказываются на женщинах, меньшинствах и многих других группах.

Чтобы справиться с неопределённостью, нам необходимо разработать политику, ориентированную на три направления — инвестиции, страхование и инновации, а также социальный контекст, позволяющий институтам и органам, принимающим решения, творчески и оперативно реагировать на неопределённость.

Фото: ПРООН в Узбекистане.

— Как страны должны решать эти сложные проблемы неопределённости? Расскажите, пожалуйста, подробнее о трёх направлениях: инвестиции, страхование и инновации, упомянутых в докладе?

— Политика, ориентированная на три направления — инвестиции, страхование и инновации, — в значительной степени поможет людям справиться с неопределённостями и процветать в условиях этой неопределённости.

Инвестиции в возможности, необходимые для процветания в условиях неопределённости, варьируются от общественных благ до человеческого развития на основе природных решений и инвестиций в людей. В контексте Узбекистана это будет означать продолжение инвестиций в возобновляемые источники энергии и системы предотвращения стихийных бедствий, чтобы уменьшить планетарное давление, а также инвестиции в здравоохранение, чтобы обеспечить здоровье населения и подготовиться к будущим пандемиям.

в возможности, необходимые для процветания в условиях неопределённости, варьируются В контексте Узбекистана это будет означать продолжение инвестиций в возобновляемые источники энергии и системы предотвращения стихийных бедствий, чтобы уменьшить планетарное давление, а также инвестиции в здравоохранение, чтобы обеспечить здоровье населения и подготовиться к будущим пандемиям. Страхование помогает защитить каждого от непредвиденных обстоятельств в неопределённом мире.Глобальный всплеск социальной защиты после пандемии коронавируса сделал именно это, подчеркнув при этом, каким низким был уровень охвата до этого и как много ещё предстоит сделать. Защита прав человека и участие в политической жизни могут защитить от поляризации. Механизмы, способствующие взаимопониманию, уважению и равенству, помогают обществам справляться с такими проблемами, как конфликты на почве этнической, религиозной и социально-экономической идентичности. Здесь, в Узбекистане, правительство уже многое делает для возрождения и модернизации системы социального страхования. Можно сделать ещё больше, включая распространение социального страхования на людей, занятых в неформальной или другой нестабильной занятости, интеграцию систем занятости и социального страхования и повышение их ориентированности на человека. Качество универсальных базовых услуг, таких как образование и здравоохранение, нуждается в дальнейшем улучшении.

помогает защитить каждого от непредвиденных обстоятельств в неопределённом мире.Глобальный всплеск социальной защиты после пандемии коронавируса сделал именно это, подчеркнув при этом, каким низким был уровень охвата до этого и как много ещё предстоит сделать. Механизмы, способствующие взаимопониманию, уважению и равенству, помогают обществам справляться с такими проблемами, как конфликты на почве этнической, религиозной и социально-экономической идентичности. Здесь, в Узбекистане, правительство уже многое делает для возрождения и модернизации системы социального страхования. Можно сделать ещё больше, включая распространение социального страхования на людей, занятых в неформальной или другой нестабильной занятости, интеграцию систем занятости и социального страхования и повышение их ориентированности на человека. Качество универсальных базовых услуг, таких как образование и здравоохранение, нуждается в дальнейшем улучшении. Инновации во многих формах — технологических, экономических и культурных — будут иметь жизненно важное значение для решения проблем человечества. Существует как необходимость, так и возможность внедрения инноваций, например, для сокращения потока и преобладания дезинформации. Узбекистан обозначил инновации как один из своих основных приоритетов. Правительство должно сыграть большую роль в поддержании климата, благоприятного для инноваций. Инновации — это больше, чем технологии. Социальные инновации также важны, например, работа с гражданским обществом для обеспечения того, чтобы никто не остался без внимания, или с компаниями для защиты окружающей среды.

— Каково состояние человеческого развития в Узбекистане?

— Впервые за 32 года, в течение которых ПРООН занимается расчетом Индекса человеческого развития, который измеряет уровень здоровья, образования и жизни нации, этот показатель снижается во всем мире на протяжении двух лет подряд. Человеческое развитие вернулось к уровню 2016 года, что свело на нет большую часть прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития.

Ежегодно в нескольких странах происходит снижение ИЧР. Однако в 2020 или 2021 году ИЧР снизится в 90% стран, что намного превышает число стран, в которых произошло снижение после мирового финансового кризиса.

В прошлом году наблюдалось некоторое восстановление на глобальном уровне, но оно было частичным и неравномерным: в большинстве стран с очень высоким ИЧР отмечены улучшения, в то время как в большинстве остальных наблюдалось снижение.

В случае Узбекистана падения ИЧР не наблюдается, наоборот — продолжается тенденция стабильного улучшения. Узбекистан демонстрирует очень хорошие результаты с тех пор, как ИЧР был впервые запущен в стране. Прошлый год не стал исключением, так как страна ещё больше улучшила свои позиции по ИЧР.

При значении ИЧР на 2021 год, равном 0,727, Узбекистан по-прежнему находится в категории стран с высоким уровнем человеческого развития и сейчас занимает 101-е место среди 191 стран и территорий. В период с 2000 по 2021 год значение ИЧР Узбекистана увеличилось на 19,8%.

В период с 2000 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни в Узбекистане при рождении увеличилась на 5,1 лет, ожидаемая продолжительность обучения в школе — на 1,7 года, а ВНД на душу населения вырос более чем в 2 раза — на 188,8%.

Тем не менее, страна не является исключением, когда речь идёт о глобальных неопределённостях, включая проблемы изменения климата и биоразнообразия, углубление неравенства и политическую поляризацию. Чтобы сохранить положительную тенденцию человеческого развития, будет необходимо внедрить и реализовать соответствующую политику, направленную на преодоление этих возникающих тенденций, как предлагается в докладе.





Фото: ПРООН в Узбекистане.

— Что, по вашему мнению, лица, принимающие политические решения в Узбекистане, вынесут из этого доклада?

— В условиях комплекса неопределённостей достижение успехов в человеческом развитии может стать трудной задачей, а обеспечение их устойчивости — ещё более трудной. Для продолжения тенденции стабильного улучшения ИЧР Узбекистана необходим дальнейший и более глубокий анализ различных измерений индекса.

В целом, растущее несоответствие между тем, что требует наша текущая реальность, и нашими традиционными способами понимания и действия — это возможность сделать что-то новое.

Мы должны решить проблемы социального дефицита, в том числе дефицита в человеческом развитии, чтобы ориентироваться в неопределённом будущем. И мы должны снизить беспрецедентную интенсивность и масштабы антропогенного давления на наши природные системы.

Для процветания нам необходимо экспериментировать и сотрудничать. Пандемия Covid-19 раскрыла наше воображение, расширив наше понимание о том, что возможно. Однако наши ответы также выявили последствия неравенства и недоверия.

Куда мы пойдем дальше — зависит от нас.Устраняя неравенство и расширяя свободы и возможности людей, раскрывая наш человеческий потенциал, используя наше творчество и разнообразие, мы можем построить будущее, в котором люди будут процветать.

Это глобальные рекомендации, но они актуальны и для Узбекистана. Узбекистан может извлечь выгоду от продолжения и изменения формы инвестиций в развитие на основе природных решений и в свой народ, от консолидации и усиления различных форм страхования (социального и прав человека) и от ускорения инноваций и, таким образом, построить более справедливое и устойчивое общество.

Ещё раз поздравляем Узбекистан с продолжающимися стабильными показателями человеческого развития в ИЧР за 2022 год.