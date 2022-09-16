Осень — это необыкновенно теплое, красочное, приветливое и прекрасное время года, когда душа требует перемен, роста и приключений.

Именно к этому чудесному сезону АКБ Tenge Bank совместно с партнером Apex Insurance подготовил отличную новость — акцию «Осень впечатлений». Оформляя автокредит с 31 августа по 31 октября, можно выиграть путешествие в одно из ярких направлений на две персоны:

первое место — Шарм-эль-шейх;

второе место — Дубай;

третье место — Стамбул.

Розыгрыш призов будет проведен по итогам окончания акции до 7 ноября в режиме онлайн, в прямом эфире в социальных сетях Facebook и Instagram банка генератором случайных чисел.

C подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.

АКБ Tenge Bank на протяжении трех лет радует жителей Узбекистана быстрыми и доступными автокредитами, проводя при этом постоянный анализ предпочтений клиентов и улучшая условия.

На данный момент в банке существует несколько программ автокредитования — на покупку нового и б/у автомобиля, а также оформление только по паспорту. В качестве объектов договора могут выступать автомобили марок Chevrolet, Skoda, Kia, Renault и Lada.

Tenge Bank — универсальный банк, оказывающий финансовые услуги всем категориям корпоративных и розничных клиентов с использованием современных банковских технологий. Банк является дочерним банком АО «Народный банк Казахстана (Halyk Bank).

АО «Народный банк Казахстана» является одной из крупных финансовых групп и одним из ведущих розничных банков в Центральной Азии с широкой базой клиентов и сетью распространения. Банк предлагает своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам полный спектр услуг — банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами. Банк также осуществляет операции в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Адрес отделения Tenge Bank в Бухаре: 6-й микрорайон, ул. Т. Фараги.

Ориентир: ресторан «Тадж Махал», академический лицей.

Режим работы: с 9:00 до 18:00.

Телефон: 1245.

E-mail: info@tengebank.uz

Сайт: tengebank.uz

Facebook: fb.com/tengebank.uz

Instagram: @tengebankuz

Telegram: t.me/Tengebankuz

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