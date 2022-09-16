Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Глава правительства Индии напомнил, что на страны-члены ШОС приходится около 30% мирового ВВП и 40% населения мира.

«Пандемия и кризис в Украине вызвали множество препятствий в глобальных цепочках поставок, из-за чего весь мир столкнулся с беспрецедентным энергетическим и продовольственным кризисом. ШОС должна приложить усилия для развития надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок в нашем регионе. Это потребует лучшей взаимосвязанности, также важно, чтобы мы все предоставили друг другу полное право на транзит», — заявил Нарендра Моди.

Премьер сообщил, что в этом году экономика Индии вырастет на 7,5%, что станет самым высоким показателем среди крупнейших экономик мира.

«Большое внимание уделяется правильному использованию технологий в нашей модели развития, ориентированной на человека. Мы поддерживаем инновации в каждом секторе. Сегодня в Индии насчитывается более 70 тысяч стартапов. Мы готовы поделиться своим опытом со странами-членами ШОС, создав специальную рабочую группу по стартапам и инновациям», — предложил Нарендра Моди.





Еще одно предложение главы Индии касалось обеспечения продовольственной безопасности.

«Одним из возможных решений этой проблемы является продвижение выращивания и потребления проса. Просо — это питательная и недорогая альтернатива продовольственному кризису», — сказал он.

Нарендра Моди также напомнил, что Индия является одним из самых доступных направлений для медицинского и оздоровительного туризма в мире и выступил с инициативой создания новой рабочей группы ШОС по традиционной медицине.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Современный мир вступил в опасный период серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы санкционного давления, а также конфронтационные подходы к решению узловых глобальных проблем. Отличительной чертой современной эпохи стал острый дефицит взаимного доверия», — сказал глава Казахстана.

В этих условиях, отметил он, крайне важной представляется задача укрепления уникального «шанхайского духа», основанного на взаимном доверии, равноправном и открытом диалоге.

Основным приоритетом ШОС, сказал Касым-Жомарт Токаев, остается укрепление региональной безопасности.

«Предлагаю наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами», — заявил он.

География участников «шосовского» процесса из года в год расширяется, отметил президент Казахстана. «Это убедительное свидетельство высокой востребованности организации. На мой взгляд, ШОС — это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире», — сказал он.

«Мы поддерживаем развитие экономического сотрудничества в ШОС в различных формах для постепенного перехода к свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отдельно остановиться на вопросах транзитно-транспортной сферы, продовольственной и энергетической безопасности.





Казахстан, сказал он, приветствует реализацию проектов по взаимосвязанности стран региона, поддерживает усилия по расширению транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией, развитию трансевразийских коридоров «Север — Юг» и «Восток — Запад».

«Мы выступаем за создание новых и модернизацию действующих мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров», — сказал он.

Касым-Жомарт Токаев затронул и вопросы продовольственной и энергетической безопасности.

«Государства ШОС — крупнейшие производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции в мире. Нам следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона ШОС, так и за его пределами», — сказал он.

«Участие наших государств в обеспечении бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок продуктов питания будет содействовать сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке», — считает Касым-Жомарт. Токаев.

Он также отметил необходимость уделять повышенное внимание рациональному использованию водных ресурсов.

«Обеспечению глобального и регионального энергетического баланса будет способствовать совместная разработка Энергетической стратегии ШОС», — добавил он.

Казахстан также считает актуальным принятие программы сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Глава Китая высоко оценил усилия Узбекистана на посту председателя ШОС по подготовке к самаркандскому саммиту и содействию развитию организации.

Он отметил, что государства-члены ШОС должны взращивать политическое взаимодоверие, вести взаимовыгодное сотрудничество и придерживаться равноправного отношения друг к другу.

Си Цзиньпин в ходе своего выступления выдвинул несколько предложений — в первую очередь, продолжать развивать «шанхайский дух» и укреплять сплоченность и сотрудничество.

«Необходимо продолжать поддерживать друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов и вызывающим серьезную озабоченность, не допускать проведения цветных революций внешними силами и совместно противостоять вмешательству во внутренние дела других стран под любым предлогом», — сказал Си Цзиньпин.

Кроме того, необходимо придерживаться стратегической самостоятельности, защищать стабильность региона, противостоять любым попыткам создать конфронтацию между блоками и нарушить региональную стабильность.

«Нужно повысить уровень сотрудничества в сфере охраны правопорядка и безопасности, решительно не допускать, чтобы террористические и экстремистские силы нарушали безопасность региона», — отметил Си Цзиньпин.





Вместе с тем, по мнению лидера Китая, важно активно содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, сохранить стабильность и бесперебойную работу цепочек производства и поставок, способствовать упорядочению потока ресурсов, осуществлять комплексное развитие региональной экономики.

Все больше стран подают заявку на вступление в «большую семью ШОС», отметил председатель КНР, подчеркнув, что следует воспользоваться этой возможностью и постоянно увеличивать «команду сотрудничества» ШОС, наращивать силы, «защищающие международную справедливость».

Си Цзиньпин подчеркнул, что, как бы ни менялась международная обстановка, КНР неизменно будет твердо выступать за мирное, открытое, кооперативное и общее развитие, рассматривая ШОС как приоритетное направление дипломатии.

Китай готов с помощью собственного развития способствовать развитию стран региона, увеличивая благосостояние народов всех государств, заявил председатель КНР.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Глава Кыргызстана, касаясь глобальных проблем и вызовов, затягивание решения которых может критически отрицательно сказаться на сохранении мира, отметил, что Кыргызстан выступает за реализацию Решения о совершенствовании механизма противодействия вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС. Это также включает открытие Центра по противодействию международной организованной преступности в Бишкеке.

Президент также обратил внимание участников заседания на внешнеполитическую инициативу главы Китая Си Цзиньпина «Один пояс — один путь». Он выразил уверенность, что его реализация, его сопряжение с национальными и региональными стратегиями развития стран ШОС будут способствовать углублению и расширению экономического партнерства, улучшению инфраструктуры, активизации культурного взаимодействия.





«Кыргызстан, будучи страной, не имеющей выхода к морю, предпринимает усилия по реализации возможностей подключения к мировым транспортным узлам и коридорам, улучшения транспортной и логистической инфраструктуры», — сказал Садыр Жапаров.

Президент отметил, что Кыргызстан предлагает подготовить план по реализации Концепции взаимодействия железнодорожных администраций государств-членов ШОС.

Строительство железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», по его словам, должно стать флагманским проектом в рамках инициативы «Один пояс — один путь», а его реализация — значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала региона Центральной Азии с выходом на мировые рынки.

Он выразил поддержку инициативы китайской стороны о принятии заявления по обеспечению международной продовольственной безопасности.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф

Глава правительства Пакистана в своем выступлении остановился на теме Афганистана.

«Страны нашего региона будут жить в мире, добиваться прогресса и делиться механизмами своего развития, если мы коллективно сможем найти решение, как можно обеспечить долгосрочный мир на нашей территории, в том числе с учётом Афганистана», — сказал он.

«Мы должны сообща поддержать все положительные инициативы, которые предпринимает Афганистан в области образования, здравоохранения, экономики и другие, чтобы он смог обеспечить достойную жизнь для своего народа. Игнорировать проблемы Афганистан будет очень большой ошибкой», — подчеркнул Шахбаз Шариф.

Он отметил, что укрепление Афганистана с точки зрения противодействия терроризму, обеспечения безопасности станет положительным моментом не только для этой страны, но и для всего мира.





Премьер-министр Пакистана также призвал мировое сообщество поддержать усилия Афганистана в предоставлении ему доступа к замороженным активам, чтобы позволить укрепить афганскую экономику и обеспечить устойчивости страны.

«Афганистан является жертвой терроризма», — подчеркнул Шахбаз Шариф.

Президент России Владимир Путин

Глава России отметил, что в мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер.

«Всё более отчётливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН: обеспечение равной и неделимой безопасности, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга», — сказал он. Именно на этих принципах, отметил Владимир Путин, выстраивается совместная работа государств-членов ШОС.

Одним из приоритетных направлений взаимодействия была и остаётся борьба с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком, организованной преступностью и незаконными вооружёнными формированиями, а также содействие политико-дипломатическому урегулированию конфликтов по периметру внешних границ стран ШОС, в том числе в Афганистане, подчеркнул президент России.

«Мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире, о чём тоже говорили, энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики. Наша политика лишена какого-либо эгоизма. Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», — заявил Владимир Путин.

«Яркий пример этого эгоизма — решение Еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений. Само решение о снятии санкций мы, конечно, приветствуем. Но оказывается, что эти санкции в соответствии с разъяснением Еврокомиссии от 10 сентября этого года сняты только для стран-членов Евросоюза. Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?» — спросил он.





Владимир Путин попросил секретариат ООН в лице присутствовавшей на саммите заместителя главы генерального секретаря организации Розмари повлиять на решение Еврокомиссии «и не на словах, а на деле потребовать от них, от коллег в Еврокомиссии, чтобы они сняли эти очевидно дискриминационные ограничения в отношении развивающихся государств и обеспечили бы доступ российских удобрений и на эти рынки».

Кроме того, продолжил президент России, ранее он также проинформировал генсека ООН о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. «Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — отметил Владимир Путин.

Он также отметил важность углубления взаимодействия в рамках ШОС в культурно-гуманитарной сфере и предложил активизировать спортивное сотрудничество с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий. «Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», — добавил глава РФ.

Владимир Путин отметил, что Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Ирана. «Убеждены, что полноформатное участие Ирана позитивно скажется на работе объединения, так как эта страна играет важную роль в Евразийском регионе и в мире в целом», — сказал он.

Он также поддержал решение о начале приёма Беларуси в члены ШОС. «Это, несомненно, позволит укрепить возможности объединения в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области», — добавил президент России.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Глава Таджикистана подчеркнул, что сегодня перед ШОС стоит задача по обеспечению совместными усилиями устойчивого развития региона. Он отметил, что построение устойчивой экономической системы государств невозможно без продвижения «зеленой энергетики» и создания на пространстве ШОС эффективной транспортной инфраструктуры.

Эмомали Рахмон заявил, что вопросы обеспечения региональной безопасности должны оставаться главной составляющей деятельности ШОС. С учётом сложной ситуации в Афганистане он указал на необходимость наращивания усилий по противодействию терроризму, экстремизму, сепаратизму, незаконному обороту наркотиков и другим проявлениям трансграничной организованной преступности.





Говоря о вопросах безопасности, президент Таджикистана отметил опасную тенденцию распространения идеологии религиозного радикализма и призвал страны ШОС совместно отслеживать ситуацию и действовать на опережение, предотвращая возможные риски возрастания угроз безопасности.

Лидер страны также выразил озабоченность ростом объёмов контрабанды наркотиков из Афганистана, отметив актуальность идеи создания отдельной структуры ШОС, отвечающей за антинаркотическое направление.

В ходе выступления уважаемый Эмомали Рахмон напомнил о своём прошлогоднем предложении принять Стратегию экономического развития региона ШОС до 2030 года и предложил дать поручение главам правительств на ближайшем заседании рассмотреть этот документ с перспективой его утверждения на следующем саммите ШОС.