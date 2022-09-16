Банк «Ипак Йули» уже третий год подряд получает звание лидирующего банка-партнера в Узбекистане в сфере торгового финансирования от Азиатского банка развития (АБР).





«Ипак Йули» реализовал самое большое количество сделок по торговому финансированию с АБР среди банков Узбекистана.

Удостаивание данного признания третий раз подряд наглядно демонстрирует то, что банк «Ипак Йули» является одним из ведущих банков в Узбекистане по предоставлению услуг своим клиентам в сфере документарных операций в рамках торгового финансирования.





Церемония вручения награды со стороны АБР состоялась 6 сентября 2022 года в Сингапуре, куда были также приглашены представители международных организаций (ООН, SWIFT) и многие другие банки из стран Азии. Со стороны банка «Ипак Йули» награду от АБР приняли заместитель председателя правления Даврон Миртурсунов и начальник отдела торгового финансирования Шухрат Бабаджанов.

На сегодняшний день банк «Ипак Йули» продолжает расширять свой спектр продуктов по торговому финансированию, предлагая инновационные решения, и тем самым радуя своих клиентов качеством, доступностью и оперативностью своих услуг.

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