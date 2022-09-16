Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в военной провокации в ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 16 сентября в Самарканде.

По его словам, урегулирование карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в регионе. Президент утверждает, что после открытия Зангезурского коридора он еще больше увеличит транспортные возможности стран региона и будет выгоден для всех стран, расположенных вдоль этого маршрута.

Зангезурский коридор (Сюникский или Мегриинский коридор) — проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении (Зангезура), рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой. Эта концепция всё больше продвигается Азербайджаном и Турцией[11] после окончания Второй Карабахской войны, в то время как Армения постоянно возражает против неё, утверждая, что «логика коридора» отклоняется от подписанного в трёхстороннем порядке заявления о прекращении огня, и что это форма пропаганды.

Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности.

«Теперь мы должны начать работу над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек. Но, к сожалению, 13 сентября сего года Армения совершила широкомасштабную военную провокацию в районе государственной границы с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию», — сказал он.

По мнению азербайджанского лидера, «эта провокация является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами». Он возложил всю ответственность за это на военно-политическое руководство Армении.





Президент выразил обеспокоенность «неэффективность некоторых ведущих международных организаций».

«В этой связи, хотел бы отметить четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, требовавшие вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Хотя некоторые резолюции Совета Безопасности выполняются в течение нескольких дней, резолюции, принятые в отношении нашей ситуации, оставались невыполненными в течение 27 лет. Азербайджан сам урегулировал карабахский конфликт военно-политическим путем и обеспечил выполнение вышеуказанных резолюций Совета Безопасности», — подчеркнул он.

Как мы сообщали ранее, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении произошло боевое столкновение. Стороны обвинили друг друга в начале обстрелов. Среди военнослужащих обеих стран есть потери. В среду МИД Узбекистана приветствовал достижение перемирия на азербайджано-армянской границе и призвал стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки.

На фоне конфликта премьер-министр Армении Никол Пашинян отменил свой визит на саммит ШОС в Самарканд. До этого он обращался в ОДКБ за помощью, в том числе военной, «для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил». Он сообщил о гибели 105 армянских военнослужащих в ходе вооруженного инцидента.

Выступая в парламенте 14 сентября, Пашинян заявил, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в случае вывода вооруженных сил этой республики с армянской территории, в границах СССР.

«Азербайджан говорит: давайте взаимно признаем территориальную целостность. Мы говорим, что согласны с этим, признаем, но, подождите, например, территории, которые вы захватили в Верхней Шорже и т. д. , в чьей территориальной целостности они находятся? Если Азербайджан говорит, что это его территория, то мы не признаем его территориальную целостность, потому что это наша территория, это не спорная территория», — цитирует его «Арменпресс».

По его словам, Армения не признает азербайджанскими территории Армении, куда вторглись Вооруженные силы Азербайджана.

" Если они уйдут и будут стоять на границе Советского Союза, что является законной границей, мы признаем ее территориальную целостность, если нет, то не признаем", — отметил он.

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном.