Президент Узбекистана 10 сентября подписал постановление о дополнительных мерах по увеличению доходов населения путем поддержки создания дехканских хозяйств.

В документе отмечается, что другим постановлением президента, №ПП-20 от 23 ноября 2021 года, определена передача населению в аренду в 2022 году — 80 тысяч га посевной площади; в 2023—2025 годах — 120 тысяч га посевной площади рядом с населенными пунктами за счет низкорентабельных земель, высвобожденных из-под хлопка и зерна, находящихся в пользовании фермерских хозяйств и кластеров, посредством открытого электронного конкурса.

Нынешним постановлением в аренду населению до конца 2022 года передаются дополнительно 20 тысяч га, в общей сложности 100 тысяч га посевной площади, в 2023 году — 95,5 тысячи га посевной площади.

При этом посевные площади передаются гражданам в аренду сроком на 30 лет, в частности:

на землях с хорошим водоснабжением в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — от 0,15 га до 1 га, в других областях — от 0,3 га до 1 га, в Каракалпакстане — от 0,30 га до 2 га;

на маловодных землях в областях — от 0,50 га до 1 га, в Каракалпакстане — от 0,50 га до 2 га.

В случае если в открытом электронном конкурсе по передаче населению посевных площадей для ведения дехканского хозяйства в 2022—2023 годах будет участвовать один претендент, такой конкурс в порядке исключения будет считаться состоявшимся.

При передаче в аренду земельных участков для ведения дехканского хозяйства посредством открытого электронного конкурса гражданам, включенным в «железную», «женскую» и «молодежную» тетради они не исключаются из вышеуказанных тетрадей, все льготы и преференции, установленные для них законодательством, сохраняются за ними в течение одного года.

Заместителю премьер-министра Шухрату Ганиеву, Министерству сельского хозяйства и хокимам регионов поручено обеспечить выделение посевных площадей «с обеспечением открытости и прозрачности», обеспечить посадку экспортоориентированных сельхозкультур (овощных, бахчевых, бобовых, масличных культур и картофеля интенсивным методом), поставить семена, саженцы и удобрения, а также принять меры по закупке, переработке, хранению, направлению на внутренние и внешние рынки выращенной готовой продукции с привлечением агропромышленных кластеров и предприятий, занимающихся заготовкой, переработкой и экспортом.