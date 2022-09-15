Узбекистан заключил контракты с китайскими телекоммуникационными компаниями Huawei и ZTE на 506,8 млн долларов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Соглашения были достигнуты во время переговоров главы Мининфокома Шерзода Шерматова с китайскими корпорациями 14 сентября в Самарканде, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Компания «Узбектелеком» подписала с Huawei и ZTE восемь контрактов на 506,8 млн долларов. Стороны реализуют четыре инвестиционных проекта в западных и восточных регионах Узбекистане для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры страны.

На первом этапе планируется:

установить 2255 стандартных базовых станций 3G/4G;

расширить и модернизировать 3216 базовых станций стандарта 3G/4G;

установить 388 новых базовых станций стандарта 5G;

расширить число широкополосных устройств до 337408;

установить радиорелейные устройства в 1050 промежутках;

установить 42 гибридных электростанций и 292 дизель-генераторов;

расширить пропускную способность устройств DWDM и IP/MPLS.

На втором этапе ожидается:

установка 795 стандартных базовых станций 3G/4G;

расширение и модернизация 1495 базовых станций стандарта 3G/4G;

установка 325 новых базовых станций стандарта 5G;

расширение пропускных способностей устройств DWDM и IP/MPLS.

Реализация проектов позволит ещё больше расширить охват населения по услугами связи, повысить качество предоставляемых услуг, полностью покрыть дороги международного значения и железные дороги высокоскоростным мобильным интернетом, установить базовые станции пятого поколения стандарта 5G в Ташкенте и во всех областных центрах, а также расширить пропускную способность магистральных телекоммуникационных сетей и передачи данных, заявили в Мининфокоме.

В конце июня Spot сообщал, что «Узбектелеком» намерен взять кредит на 200 млн евро у банка Credit Suisse. Оператор планирует направить эти средства на модернизацию телеком-инфраструктуры восточных регионов при содействии Huawei.