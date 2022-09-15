В 2022 году InfinBANK отмечает 15 лет и проводит год под девизом «День рождения наш — подарки ваши». Старт акционным предложениям дал двухмесячный парад призов для пользователей мобильного приложения в июле и августе 2022 года. В сентябре эстафету принял по-настоящему подарочный тариф «Ноль» для карт VISA Classic и Visa Virtual — платить только за то, что покупаете без дополнительных комиссий банку. Заказать карту можно в приложении InfinBANK или в отделениях банка по всему Узбекистану.

Выпуск карты VISA Classic по тарифу «Ноль» — 35 тысяч сумов, несгораемый депозит на карте всего 10 долларов. Выдача наличных в кассах InfinBANK с карт VİSA InfinBANK — без комиссии. По тарифу «Ноль» работает и карта VISA Virtual, выпустить которую идентифицированный клиент мобильного приложения может бесплатно. Несгораемый депозит Visa Virtual — 5 долларов.





Продолжая поздравлять клиентов со своим пятнадцатилетием, с 15 сентября InfinBANK запускает акцию «В Таиланд за 100 долларов». Условия простые: до 15 декабря потратив 100 долларов или от 1 млн сумов на любые покупки, можно принять участие в розыгрыше путевки на двоих.

В розыгрыше принимают участие все траты, которые суммируются в общие 100 долларов. Каждые 100 долларов равны одному шансу на победу: больше трат — больше шансов на новогодние каникулы в Таиланде. Участвуют любые покупки, совершенные в офлайн и в онлайн, за исключением переводов между картами.

Расплачиваться картой VISA сегодня стало также естественно, как наличными или другими картами. Тем более, что одна VISA может заменить все карты: оплаты принимаются везде, где есть терминалы Humo в национальной валюте по курсу банка. Если в вашем кошельке уже живет карта Visa от InfinBANK — это настоящая удача. Условия розыгрыша такие же. Не нужно ждать выпуска карты и можно начать путь к новогодним каникулам на пляже уже сейчас.

С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.

Приложение InfinBANK доступно по ссылке.

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