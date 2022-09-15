Компания HONOR активно расширяет свой модельный ряд, презентуя новые устройства во всех ценовых диапазонах — от простых, но стильных решений до инновационных флагманов.

И недавно в Узбекистане стартовали продажи HONOR X8 — сбалансированного смартфона с основной камерой 64 Мп, большим экраном 90 Гц, процессором Snapdragon 680, быстрой зарядкой и другими приятными фишками для выполнения ежедневных задач.

Современный дизайн





HONOR X8 получил максимально современный дизайн с гранями без закруглений, благодаря чему смартфон не выскальзывает из рук и его с легкостью можно поднять со стола. Плоские грани корпуса отлично гармонируют с дизайном квадрокамеры, дополняя стильный образ современного телефона.

Смартфон практически не ощущается в руках: он очень тонкий — всего 7,45 миллиметра, и легкий — всего 177 грамм. Благодаря этим параметрам HONOR X8 не доставляет дискомфорта во время длительного использования.

Отличительной особенностью корпуса является его ударопрочность. Заявлено, что HONOR X8 способен выдержать падение с высоты одного метра на мраморный пол. То есть, если смартфон выпадет из кармана брюк, повреждений на его корпусе не будет.

Большой экран





HONOR X8 получил большой FullView-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2388×1080 пикселей. Гаджет может похвастать высоким соотношением дисплея к корпусу — 93,6% полезной площади, и очень тонкими рамками — до 1,1 миллиметра. Два этих показателя создают впечатление полного отсутствия рамок у экрана.

В современных реалиях, когда каждый потребляет огромное количество контента, плавность передаваемого на экране телефона изображения как никогда важна. За плавный скролл в приложениях социальных сетей и комфортную картинку в играх в HONOR X8 отвечает IPS-экран с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц.

Функциональные камеры





В HONOR X8 пять камер: четыре на спинке телефона в квадратном блоке и фронтальная в круглом отверстии экрана. С помощью фронтального сенсора на 16 Мп пользователь может делать детализированные фото и видео, а также снимать селфи с эффектом боке. Также для передней камеры доступен режим украшения — в нем алгоритмы камеры автоматически подберут оптимальный уровень сглаживания кожи и устранения других недостатков.

Основная камера устройства с разрешением 64 Мп обеспечивает детализированное качество видео днем, позволяя снимать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду. Помимо этого, в приложении камеры присутствует режим одновременной записи видео с фронтальной и основной камер, отлично подходящий для съемки влогов.

Еще в HONOR X8 присутствуют ультраширокоугольный объектив с разрешением 5 Мп и два модуля по 2 Мп каждый. Использование «ультраширика» позволит создавать глубокие снимки с большим количеством объектов в кадре нежели на основную камеру. Что касается двух модулей, один — макромодуль с 2 Мп отвечает за размытие фона в режиме «портрет», второй — за съемку в режиме «супермакро».

Большая производительность





За быстродействие HONOR X8 отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 680. Также в смартфоне присутствует технология расширения оперативной памяти RAM Turbo, которая увеличивает объем ОЗУ с 6 ГБ до 8 ГБ. Это происходит за счет сжатия неиспользуемых приложений и прерывания фоновых процессов в режиме многозадачности.

Пользователю доступно 128 ГБ внутреннего накопителя для приложений, игр, видео, фото, музыки и другого контента. 90 Гц экрана, большое количество ОЗУ, энергоэффективный процессор и достаточное количество памяти обеспечивают смартфону использование без подтормаживаний — все приложения и игры запускаются без проблем.

Аккумулятор и быстрая зарядка

Процессор Snapdragon 680 обеспечивает не только быструю работу приложений и комфортное быстродействие в мобильных играх, но и хорошие показатели автономности благодаря своей энергоэффективности. Аккумулятор емкостью 4000 мАч подарит владельцу телефона до 13 часов просмотра видео на YouTube, 19 часов просмотра веб-страниц или до 9 часов мобильного гейминга.

Блок питания на 22,5 Вт, который производитель заботливо положил в комплект вместе с кабелем для зарядки и смартфоном, поддерживает технологию быстрой зарядки HONOR SuperCharge. Она позволяет полностью зарядить телефон за 1 час 50 минут, а также за 10 минут восполнить заряд на достаточное для трехчасового воспроизведения видео количество процентов.

В настройках телефона в разделе «Батарея» есть возможность включить «Умную зарядку» и «Умную емкость батареи». Они продлевают срок службы аккумулятора, выбирая оптимальные параметры для зарядки.

Безопасность





За безопасность в HONOR X8 отвечает сканер отпечатков пальцев, расположенный на правой грани в кнопке питания, и быстрая разблокировка по лицу с помощью фронтальной камеры.

Для комфортной работы в настройках есть возможность зарегистрировать до пяти отпечатков пальцев — это позволит разблокировать телефон любой рукой в независимости от того, как пользователь держит устройство, или добавить отпечатки пальцев доверенных лиц. Помимо телефона, отпечатком пальца можно разблокировать выбранные приложения или раздел «Личное».

Фишки устройства

Для активных пользователей у HONOR X8 заготовлена полезная функция — одновременный запуск двух приложений на экране. Например, просмотр ролика в YouTube в верхней части экрана и переписка в мессенджере — в нижней. Для активации функции достаточно потянуть палец от края экрана и задержать его, чтобы вызвать боковое меню, из которого можно перенести любое приложение в нижнюю или верхнюю часть дисплея.

В настройках системы HONOR X8 присутствуют удобные возможности для съемки скриншотов: постукиванием костяшкой пальца, проведением тремя пальцами вниз по экрану, обведением нужной области дисплея костяшкой пальца для съемки части экрана. Также есть возможность включить «длинный скриншот», активирующийся буквой S, нарисованной костяшкой пальца.

HONOR X8 получил NFC-модуль для бесконтактного подключения и оплаты. Благодаря NFC пользователю не нужно каждый раз искать транспортную карту. Вместо этого можно оплачивать проезд в общественном транспорте смартфоном в приложении ATTO.

Стоимость в Узбекистане





HONOR X8 доступен покупателям в трех цветах: «титановый серебристый», «синий океан» и «полночный черный». Новинка подойдет всем, кто ищет доступный смартфон с годовой гарантией, современным дизайном и тонким корпусом, хорошими камерами, производительной начинкой и быстрой зарядкой с отличной автономностью, а также с двумя SIM-картами и Google-сервисами.

В магазинах Elmakon, Texnomart и каналах-партнерах бренда смартфон HONOR X8 продается от 3 099 000 сумов. При покупке HONOR X8 до 15 сентября пользователи смогут получить еще и беспроводную колонку в подарок.

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