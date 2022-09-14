«Главное — поехать за границу с целью и вернуться на Родину» — докторант Бернского университета Зариф Ибрагимов

В девятом классе я занял первое место в областной олимпиаде по математике. Это событие стало первым шагом на пути изучения этой науки. Следующие три года после окончания школы я учился в лицее при Самаркандском институте экономики и сервиса, где были созданы хорошие условия для подготовки к международным олимпиадам.



В 2010-2012 годах я состоял в национальной сборной участников международной олимпиады по математике. В частности, в 2010 завоевал серебряную медаль на 51-й Международной олимпиаде по математике в Астане. Это была прекрасная возможность выехать за границу, познакомиться с иностранцами, встретиться с другими участниками соревнования. Кроме того, на мероприятиях такого уровня специалисты разных университетов ищут кадры. Год спустя я участвовал в международной олимпиаде в Амстердаме. Именно там у меня появились первые мысли о получении образования за рубежом.



Уже в следующем году я учился в летней школе для международных математиков во французском городе Лионе. Нам читали лекции выдающиеся математики мира, лауреаты Филдсовской премии — главной награды в области математики. В Лионе мы получили информацию, связанную с обучением за границей. Но я отказался. Полученные знания и достижения давали большое преимущество, но язык был для меня помехой.



После лицея я поступил на механико-математический факультет Самаркандского государственного университета. На третьем курсе вуза получил президентскую стипендию, которая давала возможность поступить в магистратуру любого вуза в Узбекистане без экзаменов. После смены режима в 2016 году условия обучения изменились, и у меня возникло желание выехать за границу и перенять опыт. Кроме того, рассмотреть учёбу за рубежом мне давно предлагал брат.