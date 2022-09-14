«Главное — поехать за границу с целью и вернуться на Родину» — докторант Бернского университета Зариф Ибрагимов
Зариф Ибрагимов — математик из Самаркандской области. В 2017 году он переехал учиться в Германию, а сегодня преподаёт в Бернском университете Швейцарии. В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» он рассказал, как уехать в Германию учиться и почему важно, чтобы узбекистанцы возвращались на Родину.
Главное — поехать за границу с целью и вернуться на Родину
Докторант Бернского университета Зариф Ибрагимов
Зариф Ибрагимов — математик из Самаркандской области. В 2017 году он переехал учиться в Германию, а сегодня преподаёт в Бернском университете Швейцарии. В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» он рассказал, как уехать в Германию учиться и почему важно, чтобы узбекистанцы возвращались на Родину.
Узбекистанцы за рубежом
В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» редакция «Газеты.uz» публикует беседы с соотечественниками, которые учатся за границей или окончили иностранные вузы и работают за рубежом. Мы говорим о жизни вдали от дома, причинах выбора иностранного образования и испытаниях, с которыми сталкивались герои.
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О жизни в Узбекистане до отъезда за границу
Я родился в 1994 году в Галляаралском районе Джизакской области. Мои родители работали в Самаркандской области, поэтому с первого класса до самого отъезда за границу мы жили в этом регионе. До седьмого класса я учился в обычной общеобразовательной школе, а затем продолжил учёбу в заведении с математическим и физическим уклоном. Эта школа отбирает детей после седьмого класса на основе экзамена.
До девятого класса я не связывал своё будущее с математикой. Мне больше нравилась история, и казалось, что в этом направлении я и буду работать. Но вслед за своими братьями и сёстрами я заинтересовался точными науками. Нас в семье четверо мальчиков, и каждый из нас был победителем международных или республиканских олимпиад.
Фото из личного архива Зарифа Ибрагимова
Ребёнок, который хочет подготовиться к олимпиаде и добиться успеха в этом, должен понимать, что олимпиада по любому предмету требует изучения внеурочной информации в дополнение к школьному учебнику, а также работы над собой.
Выезд на олимпиаду в рядах национальной сборной в наше время покрывался государством. Но бывали случаи, когда мы по определённой причине не ехали на олимпиаду даже после долгой подготовки. Сейчас таких случаев нет.
Раньше государство покрывало расходы на одну олимпиаду в год, но теперь оно финансирует несколько олимпиад, создавая новые возможности. Кроме того, сейчас тщательнее готовятся. Приглашаются специалисты из-за рубежа, проводятся специальные тренинги с их участием. Раньше лауреаты получали только льготы, сегодня также есть финансовое вознаграждение. Это заинтересовывает детей. Поэтому в общем сравнении сейчас возможности лучше.
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В девятом классе я занял первое место в областной олимпиаде по математике. Это событие стало первым шагом на пути изучения этой науки. Следующие три года после окончания школы я учился в лицее при Самаркандском институте экономики и сервиса, где были созданы хорошие условия для подготовки к международным олимпиадам.
В 2010-2012 годах я состоял в национальной сборной участников международной олимпиады по математике. В частности, в 2010 завоевал серебряную медаль на 51-й Международной олимпиаде по математике в Астане. Это была прекрасная возможность выехать за границу, познакомиться с иностранцами, встретиться с другими участниками соревнования. Кроме того, на мероприятиях такого уровня специалисты разных университетов ищут кадры. Год спустя я участвовал в международной олимпиаде в Амстердаме. Именно там у меня появились первые мысли о получении образования за рубежом.
Уже в следующем году я учился в летней школе для международных математиков во французском городе Лионе. Нам читали лекции выдающиеся математики мира, лауреаты Филдсовской премии — главной награды в области математики. В Лионе мы получили информацию, связанную с обучением за границей. Но я отказался. Полученные знания и достижения давали большое преимущество, но язык был для меня помехой.
После лицея я поступил на механико-математический факультет Самаркандского государственного университета. На третьем курсе вуза получил президентскую стипендию, которая давала возможность поступить в магистратуру любого вуза в Узбекистане без экзаменов. После смены режима в 2016 году условия обучения изменились, и у меня возникло желание выехать за границу и перенять опыт. Кроме того, рассмотреть учёбу за рубежом мне давно предлагал брат.
Как уехать учиться за границу
Для подачи документов в зарубежные вузы необходимо действовать задолго до дедлайнов. Сначала нужно определиться с направлением обучения, затем выбрать регион. Самый простой способ сделать это — поискать информацию по академическому направлению в интернете.
Нужно помнить, что не все страны признают наши аттестаты об окончании школы или дипломы иных учебных заведений для поступления на бакалавриат. Такие области как медицина или юриспруденция зачастую не признаются напрямую, потому что во всех государствах свои системы здравоохранения и юстиции.
Те, кто приезжает в Германию учиться на бакалавриате, хорошо знают, что школьные аттестаты Узбекистана не принимается напрямую в Германии. Сначала придётся пройти годичный курс подготовки, а затем подавать на поступление в вуз.
Обычно современные университеты, в отличие от наших, своевременно обновляют информацию на своих сайтах. Выкладывается вся необходимая информация для поступающих. Перечень требуемых для поступления документов указывается четко.
Готовиться к поступлению в зарубежный вуз нужно минимум за год. За это время необходимо сдать IELTS, начать сбор документов и подать их, потому что, скажем, в Германии первый приём обычно проводится до октября. К декабрю они отбирают кандидатов, затем уточняют число студентов, которое ещё можно добрать. Весной проводится второй приём. Однако у абитуриентов, подавших документы до октября, больше шансов быть принятыми.
Фото из личного архива Зарифа Ибрагимова
Поскольку заявитель находится за границей, для поступления требуются и другие документы. Университет высылает принятым студентам письмо-приглашение, которое нужно приложить к документам для получения визы. На веб-сайте университета может быть написано, что ваши бумаги рассмотрят в течение трёх недель, но это не означает, что вам выдадут визу за это время. Университет будет вести переговоры с посольством, что занимает больше времени. Также есть вероятность, что вуз запросит дополнительные сведения о вас.
Поэтому нужно готовиться заранее, особенно если вы хотите получить грант или стипендию.
Перед получением визы также нужно открыть счёт сроком на один год. Он открывается в банке государства, где находится университет, в котором вы будете учиться. Когда я поступал в Кильский университет, прожиточный минимум в Германии был установлен в размере 800 евро в месяц. Счёт в банке нужно будет заблокировать, чтобы банк перечислял вам эти средства каждый месяц. При получении визы этот счёт будет гарантом вашей обеспеченности. Без этого счёта визу получить невозможно. Если деньги никак не найти, можно получить грант.
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Например, я был победителем программы Deutschlandstipendium, которая гарантировала мне стипендию в размере 300 евро в месяц. Естественно, прожить на эти деньги невозможно. Поэтому я покрыл оставшиеся расходы сам. Со второго семестра начал подрабатывать ассистентом преподавателя. Свою первую зарплату получил в марте 2018 года. Она составила всего 500 евро. До переезда я занимался репетиторством в Узбекистане и зарабатывал в два-три раза больше, чем в Германии.
Работа ассистентом преподавателя (teaching assistant) приносит хорошие преимущества, особенно в резюме. Эта работа означает, что вы — лучший студент университета. Кроме того, это большая возможность получить новые знания и опыт. Я работал ассистентом в Кильском университете, работаю и сейчас в Бернском университете в Швейцарии, где защищаю докторскую.
Лекции студентам бакалавриата читают профессора, а практику принимаю я. Так было и в Германии, так есть и в Швейцарии. В Бернском университете я также провожу занятия, так как это входит в обязанности докторантов.
Об учёбе в Кильском университете
Для учебы в магистратуре я выбрал направление финансовой математики в Кильском университете. После экономического кризиса 2007-2008 годов внимание к финансовым математикам и менеджерам возросло, поэтому во многих университетах появились подобные программы.
Занятия в Кильском университете должны были проходить на английском языке, поэтому знать немецкий язык не требовалось. Для поступления нужно было получить сертификат IELTS с минимальным баллом 6,0. Я полгода готовился к экзамену и набрал 6,5 баллов. Но по прибытии у меня всё равно возникли трудности с разговорной речью: одно дело готовиться к экзамену, другое — вести беседу в реальной жизни.
Когда я прибыл в Германию, учёба не показалась мне такой трудной, как вопрос проживания. Менталитет и уклад жизни за границей другие. Это хорошо поймут те, кто жил в Узбекистане и переезжал в другую страну.
По приезде за границу нужно войти в колею. Также есть вопрос языка. Преподаватели говорят с разной интонацией, акцентом. Это совсем не похоже на язык учителей английского в Узбекистане. Профессоров трудно понять, может потребоваться один-два месяца, чтобы начать свободно общаться с ними. Но со временем всё становится на свои места.
В европейских вузах студенты и преподаватели дружат друг с другом. Студенты не обязаны подчиняться профессорам. Я думаю, так и должно быть. Если рассматривать вуз как компанию, то студент — клиент университета. Я думаю, это одно из отличий системы образования в Узбекистане и Европе. Другое отличие — научная деятельность. Научные работы в Узбекистане не идут в ногу с миром. Узбекистан давно проиграл эту конкуренцию. При этом я далёк от того, чтобы идеализировать систему образования в Европе и очернять нашу.
О поступлении на программы PhD и работе в Бернском университете
Студент, который хочет получить PhD, не всегда может иметь подходящую программу после магистратуры. Весной 2018 года я прошёл годичную стажировку в компании TTMZero в Берлине. Компания занимается технологиями и программным обеспечением в области рынков капитала.
В последний семестр своего обучения в Кильском университете я писал магистерскую диссертацию, поддерживая связь со своим научным руководителем. По окончании вуза я был намерен получить степень PhD и начал искать программы в смежных моему направлению областях. Я бы мог остаться в самой Германии, но чем больше областей вы охватываете, тем больше шансов, что вас примут. По этой причине я выбрал Бернский университет Швейцарии.
Фото из личного архива Зарифа Ибрагимова
В этом вузе учатся много женщин, но по мере повышения степени их число значительно сокращается. Я считаю, что этому есть несколько причин. Во-первых, в самой академии больше мужчин, потому что выбор при поиске работы у выпускников очень широк: можно работать в промышленном, банковском секторах и частных компаниях.
Во-вторых, работа в этих сферах отличается от академической. В последней необходимо вести научную деятельность, которая требует хороших фундаментальных знаний в своей области. Большинству это кажется скучным. По этой причине женщины сами выбирают другой путь. Кроме того, в академии мало рабочих мест. Сейчас предпринимаются попытки увеличить их.
И, наконец, в-третьих, вопрос семьи. Но я рассматриваю эту причину меньше других, потому что европейский менталитет предполагает, что женщины и мужчины вносят одинаковый вклад в развитие семьи. Случаев смены работы лишь по этой причине довольно мало.
О школах математики в Узбекистане
Многих интересует, в каких регионах Узбекистана лучшие математические школы. Есть родители, которые могут отправить своего ребёнка учиться в школу с математическим уклоном в другую область.
Несмотря на то, что я сам являюсь учеником самаркандской школы, я считаю, что лучшие условия для воспитания лауреатов международных олимпиад имеются в Ташкенте и Бухаре, следом в Самаркандской, Ферганской и Хорезмской областях. Я называю столицу, потому что многие хорошие кадры едут учиться в Ташкент.
Среди преподавателей математики в этих регионах, вероятно, нет тех, кто повышал квалификацию за границей. Думаю, все они — отечественные специалисты, потому что хорезмские, бухарские и самаркандские школы всегда были сильны в точных науках. Нынешние учителя — последователи старой школы.
В математике лишь польза, поэтому я поддерживаю обязательную сдачу математики при поступлении в вузы Узбекистана. На мой взгляд, при введении этого предмета был изучен мировой опыт. Правда, полное копирование не есть хорошо, но математику, думаю, ввели не для того, чтобы заставить абитуриентов знать эту науку, а для оценки уровня интеллекта человека.
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Поэтому обязательные экзамены по математике для поступления в вуз стоит рассматривать как оценку интеллекта.
Например, родители, отдающие ребёнка на ментальную арифметику в раннем возрасте, не преследуют цель сделать его математиком. Они хотят сформировать и развить способности ребёнка думать и размышлять.
Говорят, что сильный в математике ребёнок не испытывает трудностей с освоением остальных предметов. Думаю, математика введена не потому, что она «понадобится в будущем», а чтобы обратить на неё внимание, поскольку она помогает развить интеллект.
О возвращении в Узбекистан
Я не оказывался в ситуациях, когда задумывался о досрочном возвращении в Узбекистан, потому что у меня была чёткая цель — получить больше навыков и знаний в своей области и вернуться с ними на Родину. Многие отмечают, что жизнь за границей изменила их цели. Но мои планы вовсе не изменились.
Я смог донести свои планы до семьи, родителей, поэтому они приняли моё решение. Правда, с условием вернуться. Близкие рассматривали мой отъезд как достижение.
В Швейцарии я живу с семьёй, у меня есть ребёнок. Дома говорю по-узбекски. За два года работы в Бернском университете я так и не встретил ни одного узбека. Возможно, они есть. Но я пока не встретил.
Фото из личного архива Зарифа Ибрагимова
Разумеется, я тоскую по своим близким в Узбекистане. Обязательно вернусь в Узбекистан после защиты PhD. За границей я определил для себя некоторые жизненные постулаты. Один из них — нельзя отказываться от ценностей и терять себя. Считаю, что смысл в том, что каждый человек рождается представителем определённого народа. Есть много причин остаться жить в Швейцарии, но жизнь слишком коротка, чтобы провести её на чужбине из-за «лучших условий».
Я не знаю, чем займусь, когда приеду в Узбекистан. Я бы хотел работать в той области, в которой принесу наибольшую пользу обществу. Возможно, буду преподавать. Мне нравилось это делать ещё в юности. Я преподаю с 16-17 лет, и у меня всё ещё сохранилась способность обращаться к аудитории, стоя у доски.
Другая аксиома — современная Германия или Швейцария построены не нынешней молодёжью, и чтобы стать развитым государством, нужна плата. Мы не сможем расти и развиваться, утверждая, что «нам не выбиться в люди», «пора валить». Мы не сможем развиваться, если люди, которые так говорят, уедут. Чтобы стать развитым государством, нужно за это заплатить. И заплатить за это должен народ.
Государства не развиваются сами по себе. Есть определённые этапы. Чтобы узнать об этом, надо говорить не с современной европейской молодёжью, а с их родителями, бабушками и дедушками.
Но развиваться, не покидая своё гнездо, — довольно трудная задача. Нужно посетить другие страны, познавать их, говорить с иностранцами на их языке. Время ограничено, поэтому лучше это делать, когда вы молоды. Главное — поехать за границу с чёткой целью и, конечно же, вернуться!
Текст подготовила Муштарий Окбоева. Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz». Фотографии из личного архива Зарифа Ибрагимова. Все права на графические материалы авторства «Газеты.uz», а также на текст принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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