Турция по просьбе Туркменистана отменила безвизовый режим для туркменских граждан. Решение 13 сентября подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Официальная газета Турецкой Республики».

Согласно документу, аннулируется решение Совета министров Турции от 19 июля 2007 года, по которому граждане Туркменистана с общегражданскими паспортами могли находиться в Турции до 30 дней без наличия визы в туристических целях.

Ранее с просьбой ввести на временной основе визовый режим для туркменских граждан к правительству Турции обратились сами власти Туркменистана. Просьба обосновывалась целями «совершенствования и ведения на системной основе правил пребывания граждан Туркменистана в Турецкой Республике».

Оформлением виз в Турцию для граждан Туркменистана будет заниматься турецкая фирма Gateway International. По данным источников turkmen.news, компания принимает документы на семейные, гостевые, студенческие и туристические визы. Для туристической и гостевой виз будут необходимы приглашения от граждан Турции. Сама виза стоит 85 долларов, а страховка — 65 долларов.

Издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что турецкие официальные лица были против введения визового режима. Вице-президент Фуат Октай на встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым 1 июля в Ашхабаде заявил, что Анкара не хочет никого ограничивать, так как «весь тюркоязычный мир приезжает к нам свободно, без виз».

До пандемии COVID-19 Турция была единственной страной, с которой у Туркменистана одновременно был безвизовый режим и прямое авиасообщение. Благодаря этому Турция стала самым популярным направлением туркменской трудовой миграции.

Как сообщает «Настоящее время», введение Турцией визового режима для граждан Туркменистана коснется сотен тысяч туркменских мигрантов и тысяч жителей страны, которые пытаются уехать туда на заработки после частичного открытия международного воздушного сообщения. Там также обучаются около 20 тысяч туркменских студентов.