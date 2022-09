C 2014 года Россия тайно перевела не менее 300 млн долларов иностранным политическим партиям, кандидатам и отдельным политикам в более чем двух десятках стран для усиления собственного политического влияния за рубежом. Об этом сообщают Associated Press, CNN, Reuters, The New York Times, The Washington Post и другие издания со ссылкой на неназванные высокопоставленные чиновники администрации президента США.

В разведке США выяснили, что Москва планировала потратить еще сотни миллионов долларов в рамках своей тайной кампании по ослаблению демократических институтов на Западе, а также продвижения глобальных политических сил, которые предположительно связаны с интересами Кремля.

Как отмечает источник Reuters, российские власти пытались в том числе поддержать крайне правые и националистические партии, чтобы «манипулировать демократиями» этих стран изнутри. При этом собеседник агентства не уточнил, на какие страны направлено российское влияние, и не предоставил конкретных доказательств, подтверждающих заявления о тайном финансировании.

По данным американской разведки, для переводов предположительно использовались подставные компании, фонды, аналитические центры, счета российских посольств и государственных предприятий и другие пути. Средства переводились в виде наличных, электронных переводов, криптовалюты и подарки.

Операции якобы иногда контролировались российскими ведомствами, включая ФСБ, частными лицами и бизнесменами. По словам чиновников, в финансовых схемах были замешаны предприниматель Евгений Пригожин и зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков.

Источники журналистов утверждают, такое финансирование выявлено в Албании, Черногории, Мадагаскаре, Боснии и Герцеговине, а также, возможно, в Эквадоре. Кроме того, чиновники рассказали об одной из азиатских стран, название которой они отказались уточнить, где, по их словам, «российский посол передал кандидату в президенты миллионы долларов наличными».

В отчете американской разведки не говорится о подобной деятельности РФ на территории США.

С начала этого года Белый дом неоднократно публиковал рассекреченные разведывательные данные, касающиеся намерений и действий Москвы в отношении Украины, что является «частью попытки подавить амбиции Путина в этой стране» и противодействовать тому, что официальные лица США называют «операциями по дезинформации России».

«В ближайшие месяцы Россия может все больше полагаться на свой инструментарий тайного влияния, включая тайное политическое финансирование, в Центральной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии в попытке подорвать эффективность международных санкций и сохранить свое влияние в этих странах на фоне продолжающейся войны на Украине», — говорится в сообщении The Washington Post.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс считает тайные финансовые операции России «посягательством на суверенитет». «Это попытка лишить людей во всем мире возможности выбирать правительства, которые, по их мнению, лучше подходят для того, чтобы представлять их интересы и ценности», — отметил он.

Госдеп отправил американским посольствам более чем в 100 странах мира заключение разведки, где помимо информации о предполагаемой тайной деятельности России приводятся шаги, которые США и союзники могут предпринять для противодействия Кремлю. Эти меры включают санкции, запреты на поездки и высылку подозреваемых в шпионаже и тайном политическом финансировании.