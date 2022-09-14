Премьер-министр Армении Никол Пашинян «в связи со сложившейся ситуацией» не будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде. Об этом сообщили «Арменпресс» в аппарате главы правительства.

Некоторое время назад национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов сообщил агентству «РИА Новости», что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не уведомляли организаторов саммита об отмене своих визитов на саммит ШОС в Самарканде.

Как мы сообщали ранее, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении произошло боевое столкновение. Стороны обвинили друг друга в начале обстрелов. Среди военнослужащих обеих стран есть потери. В среду МИД Узбекистана приветствовал достижение перемирия на азербайджано-армянской границе и призвал стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки.

По данным «Арменпресс», Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности обратился к ОДКБ за помощью, в том числе военной, «для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении». По его словам, в ходе конфликта погибли 105 армянских военнослужащих.