Bizning Uylar Development предлагает приобрести коммерческую недвижимость в Alfraganus, заплатив 277 млн сумов. Девелопер назвал четыре причины, почему стоит стать владельцем коммерческой недвижимости в ритейл-парке.

Высокодоходный проект

Ритейл-парк Alfraganus является одним из крупнейших в Ташкенте. Более 280 помещений площадью от 32 до 3244 кв. м с гарантированными арендаторами расположатся в пяти минутах от сквера Амира Темура.





Неоспоримые преимущества

Среди многих положительных особенностей проекта — шестиметровые потолки, которые помогут реализовать второй уровень и увеличить полезную площадь. Также каждое помещение имеет персональный вход, витрину и индивидуальные технические параметры — газ, водоснабжение, вытяжку, санузел — в зависимости от назначения помещения.

Перспективные прогнозы

По предварительным подсчетам компании-специалиста в области недвижимости Knight Frank, ежедневно на территорию проекта будет заходить в среднем 30 тысяч человек, то есть около 900 тысяч человек в месяц.





Выгодные условия

На данный момент девелопер предлагает выгодные условия рассрочки до 11 месяцев на помещения, которые сдаются уже в 2022 году. В офисе продаж специалисты помогут подобрать помещения в зависимости от потребностей и особенностей бизнеса.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум.

Сайт: alfraganus.com

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