В понедельник была опубликована статья президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «Самаркандский саммит ШОС — площадка диалога и взаимопонимания во имя безопасности и развития». Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Элдор Арипов ответил на ряд вопросов касательно затронутых в статье тем.

— В своей статье президент уделил внимание оценке современных глобальных процессов. Почему это важно и как президент предлагает реагировать на их последствия?

— Статья президента Узбекистана интересна тем, что в ней дан глубокий анализ и очень верная оценка текущих глобальных трендов.

Председательство Узбекистана в ШОС совпало со временем больших перемен. К сожалению, в системе международных отношений и глобальной экономике кризисные явления не просто сохраняются, а нарастают.

Как подчёркивает глава государства, усиливается кризис доверия и взаимное отчуждение в отношениях между государствами, что провоцирует конфликты, затрудняет восстановление мировой экономики, сильно пострадавшей после пандемии.

Ситуация осложняется глобальными климатическими вызовами, растущими проблемами обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.

Все эти риски, бросают вызов государствам, угрожают основам жизнедеятельности людей.

Президент не только перечисляет проблемы, но и указывает на наиболее реальный и возможный путь их преодоления. Суть этого пути проста — ни одна страна не может справиться со всеми этими вызовами в одиночку. Выход один — конструктивный диалог и многостороннее сотрудничество.

По убеждению главы государства, странам вне зависимости от своей, скажем так, «калиберности» важно побороть привычку «думать только о себе» и через взаимный учёт интересов и уважение решать совместные проблемы, затрагивающие, в конечном счёте, каждого из нас.

И это не просто декларация. За словами президента стоит опыт Узбекистана, причём успешный опыт претворения в жизнь призыва к конструктивному диалогу, совместному поиску решения общих проблем.

Взгляните, как изменилась Центральная Азия за последние пять-шесть лет. Вспомните, на каком уровне находились отношения в регионе — практически полностью «замороженная» торговля, закрытые на замок пограничные переходы, взаимные обвинения и т. д.

Сегодня ситуация во многом поменялась. Границы открылись, люди свободно навещают своих родных и близких в соседних странах. Внутрирегиональная торговля за последние пять лет увеличилась в три раза. По инициативе президента Узбекистана учреждён формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии, в рамках которого идет выработка согласованных решений по затрагивающим всех региональным вопросам.

Конечно, не все проблемы решены, но прогресс очевиден. В основе успеха как раз налаживание конструктивного диалога, поиск взаимовыгодных компромиссов.

Своим призывом Узбекистан не «учит как жить», а показывает на собственном примере, что взаимопонимание достижимо.

«Конструктивность, прагматизм и инициативность» уже нарекли в экспертной среде «визитной карточкой узбекской дипломатии».

Фото: Пресс-центр саммита ШОС.

— Как вы оцениваете роль и место ШОС в новых геополитических и геоэкономических условиях?

— Сегодняшняя уникальная роль ШОС подробно и аргументировано раскрыта в статье президента: это структура, которая сумела объединить страны с различными культурно-цивилизационными кодами и моделями национального развития.

ШОС смогла вместить в себя четыре ядерные державы, страны с древнейшей цивилизацией, государства, имеющие определённые разногласия, но самое главное — готовые их решать. Когда в организацию вошли Индия и Пакистан, некоторые «эксперты» пророчили ШОС гибель, однако вместо этого «шанхайская восьмёрка» стала образцовым примером того, как может выстраиваться межгосударственное сотрудничество, даже в условиях имеющихся противоречий.

Кроме того, президент раскрывает успех феномена ШОС, который заключается в том, что «Шанхайская Организация изменилась, не изменяя себе». Отмечая 20-летие с момента создания ШОС, можно подчеркнуть, что мы ни разу не посягнули на её основополагающие принципы: внеблоковый статус, ненаправленность против третьих стран, открытость, консенсус, доверие, обоюдная выгода, равенство и взаимное уважение.

ШОС никогда не вовлекалась в какое-либо геополитическое противостояние, не противопоставляла себя каким-либо блокам, не выступала на чей-либо стороне в конфликтах.

Напротив, ШОС неизменна выступала за диалог, за мирное разрешение кризисов. При этом организация всегда оставалась открытой для сотрудничества. Это не закрытый клуб, а объединение, которое готово взаимодействовать с различными странами, невзирая на их размер, степень развития экономики, численность населения.

Такого подхода ШОС придерживается и в отношениях с международными структурами, активно взаимодействуя с ними. Еще в 2004 году ШОС получила статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН. Кроме того, налажено сотрудничество с СНГ, АСЕАН, ОЭС и другими организациями.

Все эти факторы в существенной степени обусловили превращение ШОС в «центр постоянного притяжения» для стран, желающих приобщиться к совместному развитию.

— Глава государства в статье подвёл определенные итоги председательства Узбекистана в ШОС. В чем, на ваш взгляд, вклад Узбекистана в развитие организации?

— Президент подчеркнул, что Узбекистан в рамках своего председательства сделал «ставку на стратегию опережающего развития ШОС».

По сути, Ташкенту удалось активизировать все ранее незадействованные ресурсы, чтобы мероприятия различных уровней, а их проведено свыше 80, прошли не просто в духе традиционной «сверки часов», а позволили получить что-то, как говорится, в «сухом остатке».

Принято свыше 30 концептуальных документов, которые призваны существенно оживить повестку ШОС и открыть новые горизонты для сотрудничества.

Отдельные форумы по региональному, экономическому, промышленному и гендерному сотрудничеству в период председательства Узбекистана были проведены впервые.

Например, Первый форум женщин-предпринимателей или Научно-экспертный форум ШОС по информационной безопасности, который стал хорошим «теоретическим подспорьем» для углубления взаимодействия в сфере обеспечения информационной и кибербезопасности.

— Шавкат Мирзиёев уделил отдельное внимание региону Центральной Азии и Афганистану. Какой вы видите роль ШОС в развитии региона и стабилизации ситуации в Афганистане?

— Мы не просто так называем Центральную Азию «географическим ядром» Шанхайской Организации, поскольку ШОС изначально задумывалась в целях обеспечения её безопасности, стабильности и устойчивого развития. И, по моему убеждению, организации это оказалось под силу, потому что созидательная роль ШОС в Центральной Азии — это уже истина, не требующая доказательств. В этой связи Узбекистан выступает за то, чтобы регион и дальше оставался «сердцем» ШОС, его связующим звеном.

Президент также неоднократно подчеркивал, что составной частью Центральной Азии являются не пять, а шесть государств, включая Афганистан. Развитие ситуации в этой стране является стержневым фактором обеспечения безопасности в регионе, а значит и самой Шанхайской Организации.

В этой связи абсолютно актуален и востребован призыв президента Узбекистана к странам-соседям протянуть руку помощи Афганистану. Эта страна не должна вновь оставаться один на один со своими проблемами.

Узбекистан как ближайший сосед уже оказывает посильное содействие социально-экономическому восстановлению Афганистана. Регулярно направляется гуманитарная помощь, поставляется электроэнергия, обеспечивается транзит грузов, оказывается помощь в обучении афганской молодежи.

Важнейшим вкладом в установление мира в Афганистане станет реализация проекта железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». Этот проект способен придать мощный импульс социально-экономическому развития Афганистана, в т. ч. созданию новых рабочих мест, расширению торговли, строительству инфраструктуры. То есть будут формироваться все необходимые условия для мирной, повседневной жизни. В конечном итоге торговать всегда намного выгоднее, чем воевать.

Фото: Пресс-центр саммита ШОС.

— В национальных и зарубежных СМИ с саммитом ШОС в Самарканде связывают большие ожидания. В чем, всё-таки, по вашему мнению, заключается значимость Самаркандского саммита?

— В первую очередь, в Самарканде ожидается подписание Меморандума об обязательствах с Ираном, который открывает путь к полноправному членству этой страны в ШОС. Более того, «самаркандская площадка» запустит процессы «пополнения» ШОС партнёрами по диалогу и наблюдателями. Среди них Саудовская Аравия, Египет, Катар, Бахрейн и Мальдивы.

Однако Самаркандский саммит примечателен не только «прорывными решениями». Он станет первой очной встречей лидеров-стран ШОС с 2019 года, соберёт достаточно представительный состав гостей — уже подтверждено участие 15 глав государств, свыше 400 журналистов.

Кроме стран-частников ШОС, в саммите будут участвовать и гости. Например, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Прибудут также представители международных и региональных организаций — ООН, СНГ, ЮНЕСКО и других.

На полях мероприятия будет проведён целый ряд двусторонних встреч, на которых стороны смогут обменятся мнениями по самым актуальным вопросам регионального и глобального характера.

Но особо хотелось бы отметить, что сегодня Самарканд возрождает свою историческую роль центра дипломатического притяжения. Недаром в статье президента говорится о «Самаркандском духе» как символе воплощения сотрудничества, взаимопонимания и дружбы.

В мире не так много мест, которые по своему историческому бэкграунду и современному опыту могли бы претендовать на роль успешных площадок, способных объединить, собрать за одним столом различные государства, иногда даже с диаметрально противоположными взглядами.

Самарканд как раз может называться такой площадкой. Благодаря дипломатии, авторитету президента Узбекистана, Самарканд уже не раз доказывал, что способен и может стать платформой для сотрудничества новой формации — сотрудничества на основе диалога, взаимопонимания и доверия.

Об этом говорил и Президент, упоминая, что на основе «Самаркандского духа» может быть выстроен принципиально новый формат международного взаимодействия.

У нашей страны есть все предпосылки и необходимый политико-дипломатический потенциал для утверждения Самарканда в качестве новой площадки конструктивного межгосударственного сотрудничества на глобальном уровне.

Только по афганской проблематике в нашей стране за последние несколько лет проведена целая серия международных мероприятий. Благодаря усилиям узбекской дипломатии в 2018 году афганская повестка, которая тогда отошла на второй план в связи с ближневосточными событиями, вновь была возращена в центр внимания международного сообщества.

Именно Узбекистану удалось усадить за один стол страны не только с разными, но и во многом противоположными подходами к афганской проблеме. Так, в проходившей недавно в Ташкенте конференции по Афганистану участвовали представители США, РФ, Ирана, Индии, Пакистана, Китая. При этом они не просто участвовали, но и вели диалог, коммуницировали. Было общее понимание важности нахождения приемлемых решений по стабилизации ситуации в Афганистане.

Подобный успешный опыт может быть применен и при решении других актуальных вопросов современности.

Поэтому уверен, предстоящий Самаркандский саммит станет знаковым не только для ШОС, но и откроет новые возможности для укрепления всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества на глобальном уровне.