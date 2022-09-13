7 сентября сеть супермаркетов Корзинка выпустила новую версию мобильного приложения, которое теперь называется Korzinka.
Обновление затронуло интерфейс: он стал ярче, понятнее и в уже привычном стиле бренда, который пользователи могут узнать по сайту «Корзинки» и соцсетям. Помимо этого, в приложении появились новые функции.
Теперь пользователи могут просматривать актуальный онлайн-каталог выгодных предложений прямо в обновленном приложении Korzinka. Больше не понадобится искать акции и скидки - всего два нажатия, и список выгодных покупок будет в ваших руках.
Более того, из приложения можно сразу заказать доставку на акционный товар. При нажатии на выбранный продукт Korzinka перенаправляет на оформление товара в сервис LeBazar.
Еще одна важная новая функция - проверка баланса ваучера. Раньше остаток можно было узнать только у кассира. С новым обновлением достаточно отсканировать штрих-код подарочной карты в приложении и баланс отобразится моментально.
Помимо этого, остался весь функционал предыдущей версии. А именно:
- бесплатное открытие виртуальной накопительной карты и приветственные 5000 salom-бонусов за каждую;
- добавление банковских карт UZCARD и HUMO, оплата ими через единый с картой программы лояльности QR-код;
- кешбэк до 3% участникам программы лояльности;
- удобный навигатор, который поможет найти ближайший супермаркет «Корзинки», DISKONT и Smart и проложить к нему маршрут;
- доступ к приложению с помощью пароля и биометрических данных;
- push-уведомления о новых акциях и предложениях.
Более того, программа лояльности Korzinka Plus отражает концепцию и посыл для покупателей: «С Корзинкой вы всегда в плюсе». Ведь для участников программы лояльности, помимо гарантированных накопительных бонусов, предусмотрены особые акции и предложения. Среди них - дополнительный кешбэк на определенные товары в период запущенных акций, розыгрыши ценных призов и многое другое.
Скачать Korzinka или обновить приложение можно на iOS и Android. Ознакомиться с подробной информацией о приложении можно по ссылке.
Сайт: korzinka.uz
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Instagram: @korzinkauz
Telegram на русском языке: t.me/korzinkauz
Telegram на узбекском языке: t.me/korzinkauzb
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