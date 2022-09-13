7 сентября сеть супермаркетов Корзинка выпустила новую версию мобильного приложения, которое теперь называется Korzinka.

Обновление затронуло интерфейс: он стал ярче, понятнее и в уже привычном стиле бренда, который пользователи могут узнать по сайту «Корзинки» и соцсетям. Помимо этого, в приложении появились новые функции.

Теперь пользователи могут просматривать актуальный онлайн-каталог выгодных предложений прямо в обновленном приложении Korzinka. Больше не понадобится искать акции и скидки - всего два нажатия, и список выгодных покупок будет в ваших руках.

Более того, из приложения можно сразу заказать доставку на акционный товар. При нажатии на выбранный продукт Korzinka перенаправляет на оформление товара в сервис LeBazar.

Еще одна важная новая функция - проверка баланса ваучера. Раньше остаток можно было узнать только у кассира. С новым обновлением достаточно отсканировать штрих-код подарочной карты в приложении и баланс отобразится моментально.

Помимо этого, остался весь функционал предыдущей версии. А именно:

бесплатное открытие виртуальной накопительной карты и приветственные 5000 salom -бонусов за каждую;

добавление банковских карт UZCARD и HUMO, оплата ими через единый с картой программы лояльности QR-код;

кешбэк до 3% участникам программы лояльности;

удобный навигатор, который поможет найти ближайший супермаркет «Корзинки», DISKONT и Smart и проложить к нему маршрут;

доступ к приложению с помощью пароля и биометрических данных;

push -уведомления о новых акциях и предложениях.

Более того, программа лояльности Korzinka Plus отражает концепцию и посыл для покупателей: «С Корзинкой вы всегда в плюсе». Ведь для участников программы лояльности, помимо гарантированных накопительных бонусов, предусмотрены особые акции и предложения. Среди них - дополнительный кешбэк на определенные товары в период запущенных акций, розыгрыши ценных призов и многое другое.

Скачать Korzinka или обновить приложение можно на iOS и Android. Ознакомиться с подробной информацией о приложении можно по ссылке.

Сайт: korzinka.uz

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Instagram: @korzinkauz

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