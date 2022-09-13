В конце августа сообщалось о смерти в Ташкентском зоопарке жирафа Алатау. 13 сентября зоопарк сообщил о причине смерти животного.

Согласно результатам анамнеза патологоанатомического вскрытия и лабораторных исследований, смерть животного наступила вследствие ишемии головного мозга, возникшей из-за тимпании преджелудков. Тимпания, в свою очередь, образовалась из-за врождённого порока двенадцатиперстной кишки, рассказал главный ветеринарный врач зоопарка Махмуд Кузибаев.

Алатау был привезён в столицу Узбекистана в 2016 году в возрасте трёх лет из зоопарка Алматы. Он стал первым жирафом в Ташкентском зоопарке.

Для него были созданы «все оптимальные условия содержания и обеспечено полноценное кормление, а также своевременно проводились все необходимые профилактические ветеринарные мероприятия», отмечается в сообщении зоопарка.