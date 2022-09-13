Международный день грамотности отмечался 8 сентября. Лишь каждое пятое государство юридически гарантирует 12 лет бесплатного обязательного образования. Во многих странах ситуация в сфере образования значительно ухудшилась из-за пандемии, сообщила пресс-служба ООН.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле призвала активизировать усилия в сфере образования, напомнив об огромных успехах на этом направлении в последние десятилетия. Она подчеркнула, что образование является одним из главных общественных благ и важнейшим инструментом осуществления всей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

«Совместными усилиями нам удалось многого достичь на этом направлении. В 1979 году лишь 68% людей на нашей планете умели читать и писать. К 2020 году этот показатель вырос до 86,7%. Несмотря на очевидный прогресс, 771 миллион взрослых людей по всему миру по-прежнему не владеют базовыми навыками грамотности, при этом 60% из них составляют девушки и женщины», — сказала Одри Азуле.

По данным ЮНЕСКО, вследствие пандемии около 24 млн учащихся могут никогда не вернуться в школы и другие учебные заведения. Из них 11 миллионов — девочки и молодые женщины. «В ситуации, требующей незамедлительных действий, ЮНЕСКО и ее государства-члены предпринимают удвоенные усилия для того, чтобы не только не утратить, но и закрепить успехи, достигнутые в последние десятилетия», — сказала глава ЮНЕСКО.

Она призвала увеличить финансирование на цели образования и наращивать объемы международной помощи. Одри Азуле напомнила, что 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится Саммит по трансформации образования.