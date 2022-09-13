С 8 сентября по 7 октября при покупке смартфона Honor X8 6+128 Gb в магазинах Credit Asia за полную стоимость или в рассрочку вы гарантированно получаете в подарок портативную колонку Hoco BS40. Количество подарков ограничено, поэтому организаторы акции оставляют за собой право завершить ее преждевременно.

Honor X8 — это смартфон с максимально современным дизайном в стильных цветах.





Узкие рамки обеспечивают полезную площадь экрана на 93,62%. Фронтальная камера расположена по центру для обеспечения симметрии.





Можно в полной мере наслаждаться безупречным экраном с частотой обновления до 90 Гц. Частота обновления экрана автоматически регулируется для баланса производительности и энергопотребления.

В магазинах Credit Asia смартфон Honor X8 представлен в трех цветах: титановый серебристый, синий океан и полночный черный.

Стоимость телефона в рассрочку без первого взноса — 386 208 сумов.





Credit Asia — официальный ритейлер, помогающий миллионам жителей Узбекистана приобретать бытовую технику в рассрочку. Одним из главных преимуществ Credit Asia в том, что бренд сотрудничает только с официальными производителями и партнерами, поэтому о качестве техники можно не беспокоиться.

В магазинах действует четыре тарифных плана на выбор и возможность приобретения товара в кредит без первоначального взноса для новых покупателей. Также имеется система лояльности для постоянных клиентов, дающая возможность приобрести товар со скидкой от 4 до 15%.

Максимальная сумма кредита без первоначального взноса для новых покупателей — 14 млн сумов. По правилам компании, максимальный лимит на приобретение смартфонов и планшетов без первоначального взноса отличается.

На протяжении 23 лет более миллиона жителей Узбекистана доверяют Credit Asia.

Более подробную информацию об акции можно получить на сайте Credit Asia.

Телефону: (+998) 78−140−00−11.

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