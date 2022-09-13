Маркетплейс Chakana представляет новый уровень онлайн-покупок по всему Узбекистану — на любой вкус и кошелек. Удобный интерфейс, множество категорий для выбора необходимых продуктов: начиная от книг, заканчивая бытовой техникой, — и все это в одном приложении.
Главные преимущества маркетплейса Chakana:
- отсутствие предоплаты или первоначального взноса;
- быстрая доставка по всему Узбекистану — продавцы имеются в каждом регионе;
- покупка товаров без дополнительной наценки, цены — напрямую от продавца;
- возможность получения кредита до 50 млн сумов со сроком оплаты до 24 месяцев;
- онлайн-скоринг для получения лимита, без необходимости куда-либо ходить и оформлять;
- удобный интерфейс приложения, где с удовольствием можно изучать детальную характеристику каждого продукта.
Приложение доступно для Android и iOS.
Колл-центр: (+998) 78−777−88−99.
Сайт: chakana.uz
Instagram: @chakana.uz
Telegram: https://t.me/uzchakana
Facebook: fb.com/agrobank.chakana.uz
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