Маркетплейс Chakana представляет новый уровень онлайн-покупок по всему Узбекистану — на любой вкус и кошелек. Удобный интерфейс, множество категорий для выбора необходимых продуктов: начиная от книг, заканчивая бытовой техникой, — и все это в одном приложении.

Главные преимущества маркетплейса Chakana:

отсутствие предоплаты или первоначального взноса;

быстрая доставка по всему Узбекистану — продавцы имеются в каждом регионе;

покупка товаров без дополнительной наценки, цены — напрямую от продавца;

возможность получения кредита до 50 млн сумов со сроком оплаты до 24 месяцев;

онлайн-скоринг для получения лимита, без необходимости куда-либо ходить и оформлять;

удобный интерфейс приложения, где с удовольствием можно изучать детальную характеристику каждого продукта.

Приложение доступно для Android и iOS.

Колл-центр: (+998) 78−777−88−99.

Сайт: chakana.uz

Instagram: @chakana.uz

Telegram: https://t.me/uzchakana

Facebook: fb.com/agrobank.chakana.uz

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